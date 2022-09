Katastrofalni prvi polčas, tekma kariere Ponitke in Slovenija gre domov #foto

EuroBasket, četrtfinale Sreda, 14. september:

Slovenija : Poljska 87:90

Čančar 21, G. Dragić 17, Dončić 14, 11 sk., 7 as., Blažič 13; Ponitka 26, 16 sk., 10 as., Slaughter in Sokolowski 16, Zyskowski 14

Slovenski košarkarji si v uvodu niso dovolj pomagali v obrambi in Poljaki so se hitro razigrali. V prvih petih minutah so dali 15 točk. Kar 219 centimetrov visoki Aleksander Balcerowski je dosegel devet točk. Še trojko je zadel (11:15). Poljska je imela 67-odstoten met iz igre in v deveti minuti je vodila za šest točk (23:29). Izid prve četrtine pa 26:29.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida V drugi četrtini je igra postala bolj agresivna in v igri Slovenije je bilo vse več nervoze. Po delnem izidu 9:0 je Poljska v 15. minuti povedla s 43:29. Poljaki so za tri metali 6/14, Slovenci 4/12. Luka Dončić, ki je igral od prve minute, je dal šest točk (met iz igre 2/7). Čutil je bolečine, saj je prejel nekaj udarcev, enkrat pa grdo padel po tleh. In zato je za nekaj minut sedel na klop. Brez Luke je bila igra Slovenije še bolj raztrgana. Poljaki so bili pri metih povsem sami. Drugo četrtino so Slovenci izgubili s 13:29. Nasprotnik je vodil tudi že za 22 točk. Dončić je s trojko postavil izid polčasa 39:58. V pozitivo je izstopal le Vlatko Čančar (14 točk). Prvi strelec Poljske je bil Mateusz Ponitka (16 točk).

Slovenija je drugi polčas odprla z delnim izidom 5:0. Upanje je vzplamtelo. Kot da sta ekipi zamenjali drese! Poljska je tako v tretji četrtini zadela en sam koš iz igre, po drugi zaporedni trojki Jake Blažiča pa je bilo po 30 minutah na semaforju 63:64. Slovenci so tretji del igre dobili s 24:6. Štirje košarkarji so bili pri dvomestnem številu točk: Čančar 17, Dončić 14, Blažič 13 in Goran Dragić 11. Dragić je s košem odprl zadnjo četrtino in Slovenija je povedla. Ko je lažjo poškodbo utrpel Blažič, je na parket stopil Klemen Prepelič in s šestimi zaporednimi točkami poskrbel za najvišjo prednost Slovenije na tekmi 73:68.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nov preobrat pa sredi četrtine, ko se je Sloveniji ustavilo v napadu, Poljska pa je naredila delni izid 10:0. Tri minute pred koncem je zaradi pete osebne napake tekmo še predčasno končal Dončić. In to ob zaostanku s 76:84. Ko je Ponitka dobro minuto pred koncem zadel svojo peto trojko, je bila tekma odločena (80:87). Devetindvajsetletnik je odigral tekmo kariere: 26 točk, 16 skokov in 10 asistenc. "Poljska si je zaslužila zmago," je bil v prvi izjavi pošten Jaka Blažič. Dončić je bil dvomesten pri Slovencih (14 točk, 11 skokov), prvi strelec pa z 21 točkami Čančar. Žiga Dimec sploh ni stopil na parket.

Italija v zadnji sekundi zapravila zmago, Francija v polfinale po podaljšku

Italijani so v osmini finala s 16 trojkami šokirali in izločili favorizirano Srbijo. S tem receptom je tekmo četrtfinala začel njihov nasprotnik Francija. S šestimi trojkami iz osmih poizkusov so Francozi po prvih desetih minutah vodili s 27:20. Italijani so v prvi četrtini iz 12 poizkusov zadeli štiri. V drugi so Francozi zadeli še tri (met izza črte 9/16), so pa ob zelo agresivni obrambi Italijanov izgubili kar 11 žog. In tako po prvem polčasu njihova prednost ni bila tako visoka (38:31). Z izjemo Simoneja Fontecchia, ki je bil z 11 točkami najboljši strelec prvega dela igre, so naši zahodni sosedi slabo metali na koš, le 33-odstotno.

Če se je zdel prvi polčas premalo tekmovalen, je bilo v drugem drugače. Italijani so dvignili energijo svoje igre. Ko je v 27. minuti Nicolo Melli zabil, takoj zatem pa Luigi Datome še zadel za tri (šele sedma trojka Italije), so bili znova v igri za zmago. Zaostajali so samo še za točko (52:53). Podobno kot v osmini finala so ob koncu tretje četrtine pripravili preobrat: tretja trojka Datomeja in ukradena žoga za prvo vodstvo na tekmi s 57:56. Četrtino so dobili z 31:18 in vodili z 62:56. Francozi so bili skoraj osem minut brez koša iz igre. Na agresivno igro Italije v obrambi in hitro v napadu niso imeli odgovora. Zadnja četrtina je bila sicer bolj izenačena, a Italijani so imeli več energije in samozavesti. Po četrti trojki v tem delu igre so dve minuti pred koncem povedli s 75:68.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zadnji dve minuti so vendarle bolje odigrali Francozi, Fontecchio pa je najprej zgrešil dva prosta meta, nato še polaganje v zadnji sekundi za zmago. In tekma je šla ob izidu 77:77 v podaljšek. Ko so imeli možnost za polfinale, so Italijani podlegli pritisku. Podaljšek so izgubili z 8:16 in Francija se je med štiri najboljše uvrstila z zmago 93:85. Z 20 točkami je bil prvi strelec Francije Thomas Heurtel, Rudy Gobert jih je dal 19 in dodal še 14 skokov. V vrstah Italije sta Fontecchio in Marco Spissu dala po 21 točk.