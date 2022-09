Norija v Berlinu, Giannis izključen, Nemci s 107 točkami v polfinale s Španijo

Španija nima več zvezdniške ekipe kot nekoč, a je na prvi četrtfinalni tekmi hitro povedla z 8:2. Nato se ji je ustavilo in razigrala se je Finska. Ta je dosegla delni izid 20:5. Lauri Markkanen, ki je dal 43 točk na dvoboju osmine finala, je imel v prvi četrtini samo dve točki, a se je med strelce vpisalo že devet finskih košarkarjev. Za izid četrtine 30:17 je v zadnji sekundi s svoje polovice zadel Mikael Jantunen.

Brez posebne muke so Finci prednost okoli 13 točk držali večino druge četrtine. V zadnji minuti prvega polčasa jim je malo padla koncentracija in Španija se je približala na 43:52. Pri Špancih sta bila v napadu razpoložena le brata Hernangomez, Willy je bil pri 13, Juancho pa pri 10 točkah. Markannen je prišel do desete točke. Finci so iz 13 metov v prvem polčasu zadeli sedem trojk, imeli so tudi že 16 asistenc (enkrat več od Špancev).

Po glavnem odmoru je na parket stopila drugačna Španija, veliko bolj agresivna v obrambi in napadu. In v manj kot štirih minutah je z delnim izidom 14:5 prišla do izenačenja na 57:57. Finci so imeli vse več težav v napadu (samo 15 točk v tretji četrtini), Španci pa so z dvema zaporednima trojkama v 29. minuti povedli s 73:65. V tretji četrtini so dali 30 točk.

Galerija s tekme četrtfinala Španija - Finska (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Z izjemo Markkanena (25 točk, 11 skokov) in Jantunena (16 točk) so Finci v preveliki želji pregoreli. Vrstile so se njihove izgubljene žoge (19) in prednost Španije je v zadnjih minutah naraščala. Ko je dve minuti pred koncem svojo tretjo trojko zadel 37-letni Rudy Fernandez (11 točk), je bila ob prednosti 95:84 zmaga španska. Zadeli so 12 trojk, Finci po sedmih v prvem polčasu v drugem samo še dve. Za končni izid 100:90 je bilo pet Špancev dvomestnih, s 27 točkami je izstopal Willy Hernangomez.

Fanatični napad Nemčije od prve minute

Foto: Vid Ponikvar/Sportida V drugi četrtfinalni tekmi so Nemci na krilih navijačev v uvodnih petih minutah zadevali iz vseh položajev in povedli s 25:14. Nato se jim je met ustavil, na drugi strani pa začel šov Giannisa Antetokounmpa (13 točk). Nemčija je v drugih petih minutah prve četrtine dala samo še šest točk. Tako je bilo po desetih minutah 31:27.

Druga četrtina je bila bolj izenačena, Nemci pa so s fanatično igro v napadu držali prednost. Franz Wagner je z zabijanjem na noge dvignil dvorano (44:40). Z osmimi napadalnimi skoki so Grki v 17. minuti prišli do prvega vodstva (44:46). Koši so še naprej padali en za drugim in to do zadnje sekunde polčasa, ko je s svoje polovice za 61:57 zadel Kostas Slouskas. Ja, 118 točk v prvih 20 minutah. Giannis je bil pri 19 točkah in osmih asistencah, Dennis Schröder pri 15 točkah in šestih podajah.

Komentatorju nemške televizije Franku Buschmannu se je v tretji četrtini dobesedno utrgalo. Tudi v dvorani so bili vsi na nogah. Prvih šest minut so namreč Nemci dobili z delnim izidom 20:1 in povedli za 15 točk (77:62). Njihov met za tri točke je bil v tistem trenutku neverjetnih 15/23. Igrali so kot v transu in po košu Daniela Theisa v zadnji sekundi četrtino dobili s 26:10. Pred zadnjimi 10 minutami je bilo na semaforju 83:71.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tekma je bila odločena že pet minut pred koncem, ko je bil zaradi druge tehnične napake izključen najboljši košarkar Grčije Giannis Antetokounmpo (31 točk, 8 asistenc, 7 skokov). In sledilo je sedem zaporednih točk Nemčije za vodstvo 103:82. Strasti so bile tako razvnete, provokacij z obeh strani ni manjkajo in minuto pozneje je drugo tehnično napako dobil še najboljši posameznik v razigrani nemški ekipi Schröder (26 točk, 8 asistenc). Končni izid 107:96. Ob Schröderju sta izstopala še Wagner in Andreas Obst z 19 točkami. Nemci so zadeli 17 trojk in dobili tudi skok (46 proti 32).

Galerija s tekme četrtfinala Nemčija - Grčija (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

