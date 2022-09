Ni bojazni glede Luke Dončića

V pomožni dvorani Max Schmelling Halle je slovenska reprezentanca opravila torkov večerni trening, medtem ko so v glavni Mercedes Benz Areni prvi polfinalisti nekaj trenutkov pred tem postali Španci, ki so izločili Fince. V prvi vrsti so bili pogledi zbranih slovenskih novinarjev uperjeni proti osrednjemu zvezdniku Luki Dončiću, ki si je v nedeljo v igri ena na ena z Edom Murićem nekoliko poškodoval desni gleženj.

Skrbi ni, saj je LD77 opravil torkov trening, zato lahko slovenski ljubitelji košarke pričakujejo, da bo prvi strelec naše izbrane vrste odločno zakorakal na parket, ko bodo nasproti stali Poljaki.

"Težko je meriti, koliko se bo poznala odsotnost Zorana Dragića"

Slovenski košarkarji so se lahko najdlje med vsemi, ki so se uvrstili med najboljših osem na stari celini, pripravljali na naslednji preizkus, saj so tekmo osmine finala proti Belgiji odigrali že v soboto. In kako je popisan preostal del reprezentančnega zdravstvenega kartona? Jasno je, da je zaradi poškodbe štiriglave stegenske mišice z igranjem na prvenstvu že zaključil Zoran Dragić, Mike Tobey pa je že proti Belgiji stisnil zobe in navkljub ne povsem zdravim gležnjem igral.

Zoran Dragić je predčasno zaključil s prvenstvom. Razlog je bila poškodba stegenske mišice. Foto: Vid Ponikvar

"Težko je meriti. Poznala se bo odsotnost Zorana Dragića. Imamo igralce, ki lahko izostanek nadomestijo. Vsak bo moral dati še kakšen odstotek več energije in pomagati ekipi, da nadomestimo Zorana," poudarja selektor Aleksander Sekulić.

"To so tekme, na kateri noben nima kaj izgubiti oziroma lahko vse"

Prvi mož stroke hvali naslednjega tekmeca. Zlasti napredek, ki ga je naredil v primerjavi z lanskim letom, ko je Slovenija v kvalifikacijah za olimpijske igre slavila zmago s kar 112:77: "Poljaki igrajo precej bolj čvrsto, zelo kolektivno. Alexander Balcerowski je eno leto boljši igralec. Igrajo ekipno, v obrambi so precej čvrsti. Radi menjajo obrambe. Poslužujejo se tudi cone 1-3-1. Imajo udarni trio Slaughter, Ponitka, Balcerowski ob pomoči Sokolovskega in ostalih. To je udarni trio, na katerega bo treba biti zelo pozoren."

Slovenija je v vseh pogledih favorit te tekme, a v poljskem taboru poudarjajo, da favoriti ne zmagujejo vedno. Tega se zavedajo tudi v slovenski ekipi, ki je ostala edina reprezentanca iz nekdanje skupne Jugoslavije, saj so se od prvenstva že poslovili presenetljivo Srbi, Hrvati, Bosanci in Črnogorci. "To so tekme, na kateri noben nima kaj izgubiti oziroma lahko vse. Moramo biti takšni, kot smo. Želimo napredovati v polfinale. Nobena zmaga ni samoumevna. To se je pokazalo na dozdajšnjih tekmah. Srbija je lep primer. Težave je imela v osmini finala tudi Grčija. Zelo pomembno bo, kako bomo tekmo začeli. Na kakšen način se bomo lotili teh treh igralcev," izpostavlja Sekulić, ki se je na vprašanje o slabostih Poljakov sprva zasmejal: "Moram povedati? Vemo, da imamo v Luki in Goranu kakovost. Pokazala sta to na prvenstvu in tudi v NBA. Gre za super igralca in onadva sta naša prednost."

Tretjič v polfinale?

V kolikor bo Slovenija pričakovano preskočila naslednjega tekmeca, se bo tretjič v zgodovini uvrstila v polfinale EuroBasketa, drugič zapored. Krstno jim je ta podvig uspel leta 2009 na Poljskem. V takratnem polfinalu je Slovenijo razorožila Srbija, v tekmi za tretje mesto nato Grčija. Zato pa so spomini lepši na leto 2017, ko je Slovenija šla povsem do konca in osvojila zlato medaljo.

Bo Goran Dragić tretjič v karieri v polfinalu EuroBasketa? Leta 2009 je bil prav tako član reprezentance, a zaradi poškodbe v zaključku prvenstva ni igral. Foto: Vid Ponikvar

Sekulićeva četa se zaveda, da je od njih samih odvisno, kako bo na koncu. Kakovost je nesporno na njihovi strani, vse to pa bodo morali pokazati v sredinem večernem času z začetkom ob 20.30.