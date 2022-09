Poljaku je jasno glede Dončića in izpostavlja osrednjo spremembo

Naslednji v vrsti tekmecev slovenske košarkarske reprezentance je Poljska, ki je nekoliko presenetljivo med najboljšimi osmimi ekipami v Evropi. Na EuroBasketu so njeni košarkarji že dokazali, da so lahko neugodni. Zavedajo se svoje prednosti, prav tako pa, kaj jih čaka v dvoboju s Slovenijo. V prvi vrsti omenjajo Luko Dončića.

Poljaki so edini v četrtfinalu EuroBasketa, ki v svoji ekipi nimajo košarkarja iz lige NBA, kar pa ne pomeni, da v sredinem dvoboju z začetkom ob 20.30 ne bodo nevarni slovenski reprezentanci, ki ima vlogo favorita.

Poljaki imajo le enega košarkarja v najmočnejši ligi na svetu. Jeremyja Sochana je ekipa San Antonio Spurs letos poleti na naboru izbrala kot devetega po vrsti, vendar mu klub ni dovolil igranja za reprezentanco.

Njihova igra sloni na A. J. Slaughterju, Mateuszu Ponitki in Alexandru Balcerowskemu, zelo dobro pa se vključuje še Michal Sokolowski. Ti štirje košarkarji so tudi najboljši strelci na letošnjem EuroBasketu.

"Mi perfektni, Slovenci malce slabši"

Nekoliko drugačno vlogo ima Michal Michalak, član francoskega kluba Boulogne-Levallois Metropolitans. Zaveda se, da bodo morali s soigralci prikazati najboljšo igro, če bodo želeli pripraviti presenečenje proti kakovostnejši Sloveniji. "Presenečenja so mogoča, ker gre za le eno tekmo. Videli smo, kako so na primer Srbe v drugem polčasu šokirali Italijani. Za nas je to znak, da je vse mogoče, vendar moramo odigrati perfektno tekmo, hkrati pa računati na slabšo predstavo Slovenije," poudarja Michalak.

Poljaki računajo na veliko presenečenje. Foto: Vid Ponikvar

Branilec poljske reprezentance je proti Sloveniji igral že lani v kvalifikacijah za olimpijske igre, v katerih je Slovenija nasprotnika preskočila s kar 112:77. V našem taboru izpostavljajo, da so Poljaki letos naredili bistveni preskok in da to ni ista ekipa. Tudi Poljaki opažajo določene spremembe v slovenski igri.

Opazil spremembo v igri Slovenije

"V takratnih kvalifikacijah je bilo videti, da igra Slovenije ni bila toliko v rokah Luke Dončića. Zdaj je bistveno bolj. On je košarkar z drugega planeta. Dobil sem občutek, da lahko njegovi individualni dosežki pomenijo to, da preostali košarkarji v ključnih trenutkih niso toliko vključeni. Če se med tekmo ne dotakneš žoge pogosteje, težje zadeneš najpomembnejše mete," izpostavlja Michalak. Kaj si misli o Dončiću, je jasno izpostavil hrvaški strokovnjak in selektor poljske reprezentance Igor Miličić: "On je Nezemljan."

Foto: FIBA

"Bosna je premagala Slovenijo, Belgija je celo vodila za eno točko. Računati je treba na to, da bo lahko Luka na koncu vzel žogo v roke in sam premagal celotno nasprotnikovo ekipo. A bi se lahko to obrnilo proti njim, saj ni vsak dan takšen dan. Jasno, to je naša pobožna želja. Naša naloga je, da splezamo čim višje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," se je slovenske igre še dotaknil branilec v poljski izbrani vrsti.