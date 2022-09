Novo hrvaško razočaranje terjalo prvo "žrtev"

Hrvaški košarkarji so še na tretjem zaporednem EuroBasketu izpadli v osmini finala. Čeprav so Hrvati nastopili z močno zasedbo, med drugim so barve Hrvaške branili Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Mario Hezonja in naturalizirani košarkar Jaleen Smith, v osmini finala evropskega prvenstva niso bili kos Fincem, pri katerih je Lauri Markkanen dosegel kar 43 točk.

Hrvati so tako po izpadu iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo doživeli novo veliko razočaranje, zaradi slabih rezultatov pa je z mesta predsednika hrvaške košarkarske zveze odstopil Stojko Vranković, ki je položaj predsednika zasedal vse od leta 2016.

"Potem ko je Hrvaška izpadla iz EuroBasketa, sem se odločil, da odstopim z mesta predsednika hrvaške košarkarske zveze. Žal mi je in opravičujem se vsem navijačem, ki naši reprezentanci nudijo brezpogojno podporo, a v tem trenutku ne najdem rešitve, ki bi izboljšala trenutno situacijo. Rad bi se zahvalil igralcem in celotnemu strokovnemu štabu, ki so del reprezentance, za vso njihovo delo. Hkrati pa bi se rad zahvalil tudi vsem zaposlenim na naši košarkarski zvezi, ki so mi pomagali v zadnjih šestih letih," je v zapisu za javnost dejal Vranković, ki je v svoji karieri kot košarkar osvojil dve srebrni olimpijski kolajni, leta 1988 z jugoslovansko, štiri leta pozneje pa še s hrvaško reprezentanco.

Od hrvaške izbrane vrste se bo po izpadu iz EuroBasketa najverjetneje poslovil tudi selektor Damir Mulaomerović, ki je to napovedal že po tekmi s Finsko, zadnji veliki turnir za hrvaško izbrano vrsto pa sta skoraj zagotovo odigrala tudi Bojan Bogdanović in Krunoslav Simon.

Preberite še: