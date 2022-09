Hrvati: Uničil nas je, videti smo bili kot palčki

Hrvaški košarkarji so doživeli boleč udarec. V osmini finala EuroBasketa so ostali kratkih rok proti Finski (86:94), za katero je Lauri Markkanen dosegel kar 43 točk. ''Najbrž ne bom več selektor,'' je po izpadu povedal Damir Mulaomerović, ki med tekmo ni skrival nezadovoljstva s številnimi sodniškimi odločitvami. Junak dvoboja Markkanen je po imenitnem nastopu in zgodovinskem dosežku Finske spregovoril tudi o Luki Dončiću in drugih zvezdnikih EP.

Podobno kot so se nedavno počutili Francozi po epski predstavi Luke Dončića, ki je dosegel kar 47 točk in poskrbel za najbolj vroči strelski šov na tekmah evropskega prvenstva po letu 1957, so se v nedeljo počutili hrvaški ljubitelji košarke. Njihovim ljubljencem, čeprav jim ne manjka izkušenj in igrajo za ugledne klube tako v Evropi kot tudi ligi NBA, ni uspelo ustaviti Laurija Markkanena. Finec, ki je pred leti blestel pri Chicagu, se nato preselil v Cleveland, letos pa se bo čez ''veliko lužo'' prvič predstavil v dresu Utaha, je bil neustavljiv.

Fotogalerija s tekme Hrvaška : Finska, foto Vid Ponikvar:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Hrvaški selektor pohvalil Fince

Kako so veličastno predstavo Laurija Markkanena komentirali v časniku Slobodna Dalmacija. Foto: zajem zaslona Dosegel je 43 točk, poskrbel za finski strelski rekord na tekmah največjih tekmovanj, s soigralci pa se veselil še zgodovinskega preboja v četrtfinale EuroBasketa. O tem, kako se je znašal nad hrvaškimi košarkarji, je domiselno v naslovu novice zapisala Slobodna Dalmacija. Hrvaški časnik iz Splita je poudaril: ''Markkanen nas je uničil, videti smo bili kot palčki.''

Finci so na koncu zmagali s 94:86, skoraj polovico vseh točk pa je dosegel visoki Markanen. Kraljeval je pod obročema, bil natančen pri metih iz igre, kjer jih je zadel kar 19, zbral pa je tudi devet skokov. ''Bil je vroč, mi pa nismo bili dovolj zbrani. Na koncu je bilo tudi nekaj čudnih sodniških odločitev, ki jih ne bom razumel, a dobro. Vsi so se pritoževali,'' je bil hrvaški selektor Damir Mulaomerović nezadovoljen z delivci pravice, a je tudi športno priznal, kako so se Finci zasluženo prebili v četrtfinale.

Večji del dvoboja je minil v izenačenem rezultatu, Finci pa so odločilno prednost priigrali ob koncu. ''Nismo bili psihološko pripravljeni, odločila je uigranost Fincev, ki so že dolgo skupaj. Imajo zelo dobro ekipo,'' je pohvalil tekmeca, ki je Hrvatom zagrenil življenje že v kvalifikacijah za SP 2023 in po dramatični zmagi na Reki poskrbel, da so slovenski sosedi ostali brez napredovanja v drugi del tekmovanja.

Veselje finskih ljubiteljev košarke, ki bodo lahko prvič spremljali ljubljence v četrtfinalu EP. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Markkanena je skušala ustaviti kopica hrvaških reprezentantov. Pri pokrivanju so se menjali Bojan Bogdanović, Ivan Ramljak, Dario Šarić, Karlo Matković in Ivica Zubac, ki je imel zdravstvene težave, a so bili neuspešni. Po že tretjem zaporednem izpadu Hrvaške z evropskega prvenstva v osmini finala sledijo v izbrani vrsti velike spremembe.

Hrvati bodo iskali novega selektorja, od igralcev pa sta slovo najavila Bojan Bogdanović in Krunoslav Simon. Poraz proti Finski je bil tako boleč, najbolj pa je bolelo spoznanje, da Hrvaška ni znala ustaviti ali pa ohladiti vročega Markkanena.

Ne moti ga, da se o njem govori manj kot o Dončiću

Lauri Markkanen je navduševal tudi z atraktivnimi zabijanji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kaj pa je po izvrstni predstavi povedal glavni junak srečanja? ''Ni bilo lahko, Hrvati so me dobro pokrivali, a je bila to ena izmed tistih tekem, v katerih čutiš, da bo šla žoga po vsakem tvojem metu skozi obroč. Skušal sem napraviti tisto, kar moja ekipa od mene tudi pričakuje,'' je po zgodovinskem preboju Finske v četrtfinale, kjer jo čaka obračun s Španijo, dejal Markkanen.

Na evropskem prvenstvu ni deležen takšnega zanimanja, kakršno spremlja največje zvezdnike tekmovanja, a ga to kaj dosti ne moti. ''To, da se o meni ne govori toliko kot o Giannisu (Antetokounmpoju, op. p.), Jokiću in Dončiću, me ne moti. Trudim se le, da bi bila naša ekipa na parketu čim boljša. Še nikoli nismo prišli na EuroBasketu tako daleč, a še nismo rekli zadnje,'' opozarja 25-letni Finec, visok 211 cm, ki bo v četrtfinalu predstavljal veliko nevarnost Španiji.