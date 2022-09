Konec EuroBasketa za nesrečnega Zorana Dragića!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črni oblaki so se zgrnili nad slovenskim košarkarskim reprezentantom Zoranom Dragićem. Na dvoboju osmine finala proti Belgiji se je poškodoval, po pregledu z magnetno resonanco pa je postalo jasno, da EuroBasketa ne bo mogel več nadaljevati. Strgal si je namreč del štiriglave stegenske mišice. Z igrišč bo predvidoma odsoten šest do osem tednov.

Slovenska košarkarska reprezentanca je za nadaljevanje prvenstva izgubila pomembnega člana. Košarkarja z ogromno energije, ki se je iz tekme v tekmo dvigoval. Zanj je bil usoden obračun osmine finala proti Belgiji. V enem izmed napadov se je v bolečinah znašel na tleh. Sprva je bilo videti, da je prejel udarec v nogo, a ni bilo tako.

Zoran Dragić je začutil, da je nekaj počilo v predelu stegenske mišice. Dvoboja z Belgijci razumljivo ni mogel nadaljevati. Sprva so mu v naši reprezentanci naredili ultrazvok, ki ni pokazal natančne slike.

"Očitno mi ni usojeno, da bi lahko pomagal reprezentanci"

V nedeljo je sledil še pregled z magnetno resonanco. Ta je razkril nekaj več, kar je privedlo do črnega scenarija. Utrpel je poškodbo stegenske mišice - strgal si je namreč del štiriglave mišice -, zaradi katere naj bi bil s parketa odsoten 6–8 tednov, kar je velik udarec v prvi vrsti zanj, nato za reprezentanco in v nadaljevanju še za Cedevito Olimpijo, katere član je.

''Očitno mi ni usojeno, da bi reprezentanci lahko pomagal v odločilnih bojih na evropskih prvenstvih. A to je pač nepredvidljivost športa. Soigralcem bom pomagal s klopi, jih glasno vzpodbujal ter s tem dodajal pozitivno energijo, ki jo bomo v naslednjih dneh še kako potrebovali. Verjamem, da bodo fantje še bolj stopili skupaj, na igrišču pustili srce in se bomo na koncu veselili dobrega rezultata, ki si ga vsi tako močno želimo. Sam v teh dneh že začenjam z rehabilitacijo. Tako v reprezentanci kot v klubu imamo odlično zdravniško, fizioterapevtsko in trenersko službo. Skupaj bomo naredili vse, da se na parket vrnem dobro pripravljen'', je po prejemu zdravniških izvidov misli strnil Zoran Dragić, ki je bil primoran zaradi okrevanja po poškodbi kolena izpustiti že zlato evropsko prvenstvo leta 2017.

Slovenija bo četrtfinalno tekmo EuroBasketa odigrala v sredo ob 20.30, ko bo nasproti stala izbrana vrsta Poljske.