"Moramo vedeti, da smo evropski prvaki. Od nas se pričakuje, da takšno tekmo zmagamo. V ligi NBA sem bil dostikrat v takšnem položaju, ko nisi favorit in si posledično sproščen. Zadevaš mete. To je tisto, kar je morda drugače," je po zmagi proti Belgiji razmišljal kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki se zaveda, da bodo morali v sredo v četrtfinalu EuroBasketa pokazati pravi obraz, da bodo preskočili naslednjega nasprotnika. Ali bo lahko igral tudi Zoran Dragić, bo znano v teku nedeljskega dne, saj bo opravil pregled z magnetno resonanco.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je po zaslugi odlične obrambe v zaključku osmine finala dvignila proti žilavim Belgijcem, ki so ob začetku zadnje četrtine še vodili s 65:64. Da je bilo nato vse v znamenju slovenskih igralcev, pove končni rezultat 88:72.

A pot do napredovanja med najboljših osem ekip je bila vse prej kot lahka. Dolgo časa so se mučili in niso našli načina, kako zlomiti Belgijce. Videti je bilo, kot da ni bilo prave energije, oziroma ni bila na takšni ravni kot proti Nemčiji in Franciji v skupinskem delu, ko so pokazali veliki predstavi.

Povzdignil glas, ker je bilo premalo poudarka na obrambi

"Ne bi rekel, da smo se igrali z ognjem. Moramo dati kapo dol Belgijcem. Zelo neugodna ekipa so. Imajo neugodne igralce. Nimajo igralnega mesta. Lahko igrajo na več igralnih mestih. Preveč so nas prebijali in zadevali mete. Obramba ni bila na visoki ravni. Na koncu smo zmagali z dvomestno številko. Se pa zavedamo, da bo treba proti boljšim ekipam igrati boljše," je razmišljal Goran Dragić.

Vloga kapetana je v kritičnih trenutkih pomembna in mora stopiti naprej. Foto: Vid Ponikvar

V eni izmed minut odmora je moral spet povzdigniti glas in po domače povedano udariti po mizi, saj igra ni bila na ravni, kot so želeli in se je od njih pričakovalo: "Povzdignil sem glas, da smo preveč poudarka usmerjali v napad. Ko vodimo in 3, 4 napade ne odigramo tako, kot bi morali, se to odraža v naši obrambi. To se ne bi smelo zgoditi. Tudi, če ne damo koša, je naša primarna naloga, da odigramo dobro v obrambi. Komunikacija ni bila na pravi ravni. Pri prevzemanju sta dva ostala na enemu. To so malenkosti, ki se jih da odpraviti."

"Vedno pravim, da vsi igrajo košarko"

O tem, v kolikšni meri je psihološko zahtevno, da ti nasproti stoji ekipa, od katere si kakovostno boljši in ti nato igra ne steče, je pristavil: "Moramo vedeti, da smo evropski prvaki. Od nas se pričakuje, da takšno tekmo zmagamo. V ligi NBA sem bil dostikrat v takšnem položaju, ko nisi favorit in si posledično sproščen. Zadevaš mete. To je tisto, kar je morda drugače."

Foto: Vid Ponikvar

Klik v igri slovenske izbrane vrste se je zgodil ravno po vodstvu s 65:64. Nekaj boljših obrambnih akcij, lahkih košev in Belgija je bila hitro v zaostanku več kot desetih točk: "Tri, štiri napade smo dobro igrali, najbolj pa v obrambi. Niso dali koša. Klemen je dal trojko, Luka koš in še prosti met. Svoje je dodal Čančar. Vedno pravim, da vsi igrajo košarko. Zagotovo bo tekmec dal koš, a naj bo vsak met oviran. Tako bo tudi odstotek padel. Če so pa sami, bodo tudi zadevali."

Čakanje na brata Zorana

Ko je bil kapetan na igrišču, je Slovenija pridobila 18 točk. Največ, ko je igral naturalizirani Američan Mike Tobey. Kar 30 točk je bila takrat Slovenija boljša od Belgije. In ob tem je treba dodati, da je igral s še vedno otečenim gležnjem.

Kakšno poškodbo je utrpel Zoran Dragić, še ni jasno. Foto: Vid Ponikvar

Gogi je tekmo zaključil pri 11 točkah, medtem ko je bil spet prvi strelec Luka Dončić s 35 točkami. O tem, da ga je bilo večkrat opaziti v kotu, kjer je le spremljal igro, je poudaril: "Morate vedeti, kdo me je kril. Človek lahko omare premika. Vprašal sem ga, kaj jé, in mi je odvrnil nigerijsko hrano. Res, je najmočnejši igralec, proti kateremu sem igral. Nemogoče ga je premakniti." S tem je mislil na Retina Obasohana, ki velja za fizično zelo čvrstega košarkarja.

Najpomembnejše je, da je Slovenija preskočila prvo oviro izločilnih bojev in tako prebila tudi ta led. V nedeljo v zgodnjih popoldanskih urah bo znano, ali bo naslednja ovira Poljska ali Ukrajina. Ni pa še znano, kaj je z Zoranom Dragićem, ki bo po včerajšnjem neprijetnem padcu in poškodbi danes opravil pregled z magnetno resonanco.