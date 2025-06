Občina Ilirska Bistrica se je odločila za prenovo zgornjega igrišča za košarko in spodnjega igrišča za rokomet, ob tem pa je na novo umestila še fitnes na prostem in mizo za namizni tenis. Na novo je zgradila tudi košarkarsko igrišče s košem za 3x3, nastavljivim po višini, kar omogoča igranje košarke tudi mlajšim.

Vrednost investicije je 200.000 evrov, so sporočili iz občine. Približno polovico denarja je zagotovila občina iz svojega proračuna, 31.250 evrov je za prenovo prispevala Fundacija za šport, 41.600 evrov je občina pridobila na razpisu za sofinanciranje projektov skupne kmetijske politike LAS Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Fundacija Gorana Dragića pa je prenovo podprla s 15.000 evri. Posluh za šport mladih so z 9200 evri pokazala tudi podjetja, ki poslovno sodelujejo z občino.

Kovačič: Da spet postane prostor srečevanja različnih generacij

"Naj Športni park Nade Žagar, sedaj v prenovljeni podobi, spet postane prostor srečevanja različnih generacij, naj postane prostor promocije zdravega načina preživljanja prostega časa, igranja različnih športov ter prostor pristnega prijateljskega druženja," je ob tem dejal župan Gregor Kovačič.

"Naj uživajo in sanjajo o tem, kako bomo nekega dne v njih videli naslednike, ki bodo zastopali slovenske barve"

Goran Dragić je vsem ekipam osnovnih šol podelil spominski pokal, na katerega se je podpisal. Fundacija Gorana Dragića je ob tej priložnosti slovenski reprezentanci v košarki na vozičkih podarila dva invalidska vozička. Dragić je ob obisku Ilirske Bistrice izpostavil: "Vesel in počaščen sem, da sem tukaj in da smo skupaj izpeljali prenovo. Vesel sem, da bo čim več otrok na igriščih in da lahko mladim dekletom in fantom omogočimo, da uživajo in sanjajo o tem, kako bomo nekega dne v njih videli naslednike, ki bodo zastopali slovenske barve."

To je sedmo igrišče v Sloveniji, ki ga je pomagala prenoviti njegova fundacija.