Dragić o ozadju poslovilnega spektakla: Z Dončićem in Jokićem spili šest rakij že pred tekmo #video

Nekdanji vrhunski košarkar Goran Dragić, ki je avgusta s posebnim poslovilnim dogodkom v razprodani dvorani Stožice uradno končal svojo košarkarsko kariero, je v podkastu Alesto razkril, da s svojimi košarkarskimi prijatelji pred tekmo niso pili kave, ampak so v garderobi na veliko nazdravljali z rakijo.

"Da, zdaj lahko potrdim," se je nasmejal Goran Dragić, ko je na gostovanju pri Aleksandru Stojanoviću v podkastu Alekso odgovarjal na vprašanje, ali drži informacija, da so se glavni protagonisti poslovilnega spektakla v Stožicah pred tekmo okrepčali s posebno alkoholno pijačo, rakijo, in to v velikih količinah.

"To je bilo pa res veliko veselje. Vsi smo bili tam, že dolga leta se nismo videli. Tam je bila stara garda, pa nova garda in vsi, ki smo bili vpleteni v ta šport. Pa smo nazdravili. Sledila je ena rakija, druga rakija. Potem je v slačilnico prišel Luka (Dončić, op. a.), potem je prišel Nikola Jokić, Rašo (Nesterović, op. a.), (Matjaž, op. a.) Smodiš, Chris Bosh."

Kot je še namignil, so košarkarji nazdravljali na vse mogoče priložnosti, na boljše življenje, na življenje brez poškodb, na zdravje in "kar naenkrat smo spili pet, šest rakij pred tekmo, potem pa smo morali igrati". "Jaz nisem mogel zadeti ničesar," je širokogrudno priznal zlati kapetan.

