Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem so se v noči na petek v ligi NBA sprehodili do svoje šeste zaporedne zmage, potem ko so s 137:101 ugnali najslabšo ekipo lige Washington Wizards. Ti so izgubili šestnajstič zapored in ostajajo pri le dveh zmagah. Luka Dončić se je ob zmagi podpisal pod svoj prvi trojni dvojček (21 točk, 10 skokov, 10 asistenc) v tej sezoni, skupno že svoj 78. v karieri s čimer se je na večni lestvici na sedmem mestu izenačil z Wiltom Chamberlainom in Jamesom Hardnom.

Washington Wizards : Dallas Mavericks 101:137 Učinek Luka Dončića: 21 točk (4/7 za 2, 3/10 za 3, 4/5 prosti meti), 10 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 4 izg. žoge v 32:24 Strelci: Brogdon in Bagley po 16, Carrington 15, Sarr (8 sk.) in Poole (8 as.) po 11; Irving 25 (3/5 za 3), Dončić 21, Gafford 16, Grimes 14, Hardy 13

"Ostali smo motivirani in osredotočeni na delo skozi celotno tekmo, kar je najbolj pomembno," je bil po novi zmagi Dallasa, skupno že deveti na zadnjih desetih tekmah dejal Daniel Gafford, ki se je z Dallasom vrnil v Capital One Areno, ki je pred prihodom v Teksas predstavljala njegov dom. Gafford je bil proti Wizardsom eden od kar osmih košarkarjev Dallasa, ki so se na koncu podpisali pod dvomestni strelski izkupiček. Eden od teh je bil seveda tudi Luka Dončić, ki je dosegel svoj prvi trojni dvojček v sezoni. Slovenec je srečanje končal pri 21 točkah, desetih skokih in desetih asistencah, s skupno 78. trojnim dvojčkom v karieri pa se je na večni lestvici dvignil na sedmo mesto in se izenačil z Wiltom Chamberlainom in Jamesom Hardnom. Naslednji na lestvici pred njim je zdaj njegov trener Jason Kidd, ki je v svoji karieri dosegel 107 trojnih dvojčkov. Dončić je ob kar 72 trojnih dvojčkih v NBA karieri presegel mejo 20 doseženih točk.

"Neverjetno je biti omenjen v družbi takšnih imen, tega nimam za samoumevno. Želim si samo še naprej igrati košarko in uživati na parketu. Recept za zmage? V tej ekipi imamo res veliko globine, vsakdo, ki stopi na parket v tej ekipi lahko pokaže veliko, vsi poznajo svoje vloge, imamo pa tudi odlično kemijo, kar je zame ena najbolj pomembnih zadev. Vsi se razumemo in res je zabavno igrati s temi fanti," je bil po zmagi zadovoljen Dončić.

Največ doseženih trojnih dvojčkov v ligi NBA: 200 - Russell Westbrook

181 - Oscar Robertson

139 - Nikola Jokić

138 - Magic Johnson

118 - LeBron James

107 - Jason Kidd

78 - Luka Dončić, James Harden, Wilt Chamberlain

61 - Domantas Sabonis

...

V prestolnici ZDA Dallas ni pustil prav nobenega presenečenja, zasedba Jasona Kidda je v noči na petek dosegla še šesto zaporedno zmago, potem ko so Washington Wizards z izjemno skromnim izkupičkom 2-18 še naprej najslabša ekipa lige. Brez zmage so Čarovniki na zadnjih 16 zaporednih tekmah, s čimer so izenačili neslavni rekord franšize, od tega jih je bilo kar 15 z desetimi točkami ali več razlike. Edini zmagi v tej sezoni so Wizards za zdaj dosegli na dveh zaporednih tekmah proti Atlanti konec oktobra, zatem pa so nanizali črn novembrski niz, po katerem je že jasno, da bo Washington svoje priložnosti letos iskal predvsem v loteriji, v kateri bodo skušali dobiti čim boljše izhodišče na naboru.

Dončić na novinarski konferenci tudi o igranju za Slovenijo "Če bi leta Slovenija leta 2029 gostila EuroBasket, bi bila to sigurno uresničitev sanj. Igrati pred domačimi navijači je vedno nekaj posebnega. Veselim se vnovičnega igranja za izbrano vrsto že prihodnje leto, vedno bom igral, ko bom le lahko. To mi predstavlja poseben ponos in veselje."

Dallas hitro zagospodaril na parketu

Ob že tako skromnih predstavah je Washington proti Dallasu igral tudi brez Kyla Kuzme, manjkala sta tudi Corey Kispert in Kyshawn George. Washington je v tej sezoni med zadnjimi tremi ekipami lige tako v številu doseženih kot prejetih točk. S povprečjem 107 točk na tekmo so na lestvici doseženih točk na 28. mestu, še nižje so glede na obrambne sposobnosti, saj prejmejo 122,8 točke na obračun. Dallas je s 137 doseženimi točkami na koncu izenačil svoj najboljši strelski izkupiček v sezoni, potem ko je prav toliko točk dosegel tudi proti Portlandu ob zmagi 1. decembra, zadnje zmage pa so se Čarovniki nad Mavsi veselili 24. januarja 2023.

Dallas je v Washingtonu stvari hitro postavil na svoje mesto, potem ko se je z delnim izidom 13:0 hitro odlepil na prednost 16:6. Pomemben dejavnik pri gradnji prednosti so bile na uvodu predvsem trojke, saj je Dallas zadel prvih 5 od skupno desetih poskusov za tri točke, medtem ko so bili Wizards nenantančni pri prvi devetih. Tudi ko se je Washington ob koncu prve četrtine nekoliko približal, je na začetku druge z dvema trojkama stvari na svoje mesto postavil Spencer Dinwiddie, ki je bil vroč že na zadnjem obračunu Dallasa z Memphisom.

Dončić je na začetku zadnje četrtine končal svoj pohod proti trojnemu dvojčku. Foto: Reuters

Svoje je nato dodal še Klay Thompson, ki je prav tako dosegel dve trojki, prednost Dallasa pa je zatem hitro narasla na 20 točk. Tudi ob nekaj slabših trenutkih njihova prednost ni bila ogrožena, na glavni odmor pa so se Mavs podali s prednostjo 68:50. Prednost v tretji četrtini je nato zrasla tudi na +25, Washington pa bližje kot na -16 v tretji četrtini ni mogel. S serijo 10:0 ob koncu tretjega dela je nato prednost Dallasa pred zadnjim delom tekme ob asistencah Dončića in koših Gafforda ter Derecka Livelyja narasla na 102:77, zmagovalec srečanja pa je bil tako praktično odločen.

Kyrie Irving je dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Dončić je slabih deset minut in pol pred koncem vknjižil še svojo deseto asistenco na tekmi, potem ko je njegovo podajo pod košem unovčil Gafford, ter s tem končal svoj pohod proti trojnemu dvojčku, Jason Kidd pa ga je zatem poklical na klop tako kot tudi številne druge nosilce igre. Gostje so vodili tudi s 43 točkami naskoka, na koncu pa so slavili s 137:101 in so zdaj v izenačeni konkurenci zahodne konference pri izkupičku 15-8.

Mavericks so na koncu zadeli 20 trojk iz 38 poskusov, prepričljivo so bili boljši v skoku (58:39), iz igre pa so zadeli slabih 54 odstotkov vseh poskusov, medtem ko jih je Washington unovčil le dobrih 39. Vloga prvega strelca pri Dallasu je pripadla Kyrieju Irvingu s 25 točkami, 21 jih je, kot že omenjeno, dodal Dončić, pri 16 točkah in sedmih skokih se je ustavil Gafford. Dvomestni so bili še Quentin Grimes s 14 točkami, Jaden Hardy s 13, točko manj je prispeval Dinwiddie (4/5 za 3), enajst jih je dosegel Thompson, deset pa ob sedmih ujetih odbitih žogah P. J. Washington. Pri Washingtonu sta bila najučinkovitejša Malcolm Brogdon in Marvin Bagley III s po 16 točkami.

Dallas zdaj naslednja preizkušnja čaka v noči na nedeljo (1.30), ko bodo gostovali pri Toronto Raptors.

Nov trojni dvojček tudi za Jokića, a ...

Na večni lestvici trojnih dvojčkov pa se je po tem večeru mesto višje pomaknil tudi Nikola Jokić, ki je s svojim 139. kariernim trojnim dvojčkom na tretjem mestu prehitel Magica Johnsona (138). A to Srbu predstavlja bore malo, saj je njegov Denver klonil na gostovanju pri Cleveland Cavaliers (114:126), ki so zdaj pri izkupičku 20-3. Jokić je srečanje končal pri 27 točkah, kar 20 skokih in enajstih asistencah, Michael Porter je dodal 24 točk in sedem skokov. Nuggets sicer vsaj do februarja ne bodo mogli računati na Vlatka Čančarja, ki je pred kratkim prestal novo operacijo kolena. Pri Clevelandu, ki nadaljuje z izjemnim začetkom sezone, je bil najučinkovitejši Donovan Mitchell z 28 točkami (6/10 za 3), Darius Garland je dodal 24 točk.

Nikola Jokić je dosegel svoj 139. trojni dvojček. Foto: Reuters

Oklahoma ostaja vroča

Vroča ostaja tudi Oklahoma, ki je prišla do svoje 17. zmage v sezoni in ostaja na vrhu zahodne konference. Zasedba Marka Daigneaulta je v gosteh s kar 129:92 nadigrala Toronto Raptors. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi prispeval 30 točk, a je zadel le eno trojko iz desetih poskusov, 20 točk je dodal Jalen Williams. Pri Raptorsih sta RJ Barrett (11 skokov) in Jonathan Mogbo dosegla po 17 točk. Thunder so srečanje končali pri kar enajstih blokadah in 14 ukradenih žogah, na drugi strani je Toronto zgrešil prvih 20 od skupno 25 metov iz igre.

Memphis Grizzlies so se po porazu z Dallasom vrnili na zmagovite tirnice, potem ko so s 115:110 premagali Sacramento Kings. Desmond Bane in Marcus Smart sta prispevala po 18 točk.

New Orleans Pelicans pa so na krilih 29 točk Brandona Ingrama s 126:124 premagali Phoenix Suns. Pelicans so tri sekunde pred koncem po enem zadetem prostem metu CJ McColluma povedli s 126:124, na drugi strani je nato po minuti odmora s trojko za zmago iz težkega položaja poskusil Devin Booker, ki je bil z 28 točkami prvi strelec tekme, a je bil njegov poskus blokiran.

Liga NBA, 5. december:

Lestvica: