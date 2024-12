Navijači Luke Dončića se sprašujejo: Zakaj?

Današnje dogajanje v ligi NBA se bo začelo ob 19. uri z nedeljsko matinejo med Chicagom in Philadelphio, nato pa bo v pestrem večeru odigranih še 11 tekem. Denver bo brez poškodovanega Vlatka Čančarja gostoval v Atlanti, vodilni Cleveland pa se bo mudil pri Miamiju. Dallas bo naslednjič na delu v noči na sredo, ko bo v poslastici zahodne konference, to bo tudi četrtfinale pokala lige NBA, gostoval pri Oklahoma Cityju. Luka Dončić je po vrnitvi na parket v imenitni formi, navijače Dallasa pa jezi njegov položaj na lestvici kandidatov za priznanje MVP.

Denver bo skušal v Atlanti, ki je s šestimi zaporednimi zmagami najbolj vroča ekipa na vzhodu, pokazati bistveno več kot je na zadnjem gostovanju v Washingtonu. Takrat je ostal praznih rok proti zadnjeuvrščenim Wizardsom, ki so s tem prekinili niz 16 zaporednih porazov. Nuggetsom, ki bodo še vsaj nekaj mesecev pogrešali Vlatka Čančarja, v glavnem mestu ZDA pa sta manjkala tudi pomembna člana udarne peterke Jamal Murray (stegenska mišica) in Aaron Gordon (mečna mišica), ni pomagal niti rekorden izkupiček Nikole Jokića.

Nikola Jokić je na zadnji tekmi v Washingtonu dosegel kar 56 točk, kar je njegov strelski rekord kariere. Foto: Reuters

Srbski zvezdnik, ki ostaja prvi kandidat za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, je dosegel kar 56 točk. Vseeno je pogrešal bolj razigrane soigralce, da bi lahko z Denverjem računal na boljši rezultat. Ostaja pa Jokić na vodilnem položaju lestvice Kia MVP Ladder …

Dallasu gre imenitno, a ...

Luka Dončić in Dallas v zadnjem obdobju kot po tekočem traku.preskakujejo vse ovire. Foto: Reuters Ko je uradna spletna stran lige NBA v petek osvežila lestvico kandidatov za priznanje MVP igralca sezone, sicer ni manjkalo začudenih pogledov navijačev Dallasa. Čeprav so Mavericks v fantastični formi, saj so dobili 11 od zadnjih 12 dvobojev in se na lestvici zahodne konference povzpeli na visoko drugo mesto, je njihov najboljši igralec Luka Dončić, znan po visoki ravni košarkarske inteligence in bogatem polnjenju statističnih rubrik, zasedel šele osmo mesto. Odkar se je Ljubljančan vrnil na parket in končno zaigral brez večjih bolečin v zapestju in kolenu, je nanizal štiri imenitne predstave. Dallas je vselej zmagal, Dončić pa je začel zbirati "trojne dvojčke", saj je dosegel dva zapored.

Tudi to pa mu za zdaj ne pomaga, da bi se na lestvici za MVP igralca sezone vmešal v boj za najvišja mesta, kar je zmotilo navijače Dallasa, saj je podobne številke in dominanco izkazoval že v prejšnjih sezonah, a vselej ostal brez prestižnega priznanja. Tega ni, takšna je bila utemeljitev, prejel zaradi slabših uvrstitev Dallasa. Zdaj, ko se lahko pohvali tudi s tem, saj Mavericks na zahodu zaostajajo le za Oklahoma City Thunder, pri katerih bodo gostovali v noči na sredo, dvoboj pa bo štel tudi za četrtfinale ligaškega tekmovanja, je zgolj na osmem mestu.

Pred tem, ko se je spopadal z zdravstvenimi težavami in bil primoran izpustiti pet srečanj Dallasa, ga na lestvici sploh ni bilo med najboljših deset, zdaj pa se je povzpel na osmo mesto. V tej sezoni je odigral 18 tekem, njegovo povprečje pa znaša 28,7 točke (peto mesto na skupni lestvici strelcev), 8,3 skokov (25. mesto) in 8,1 asistenc (8. mesto).

Dončić zaostaja za sedmerico

Na lestvici vodi Srb Nikola Jokić, ki ima v tej sezoni fantastično individualno statistiko (31,4 točke, 13,6 skokov in 10,3 asistence), a po drugi strani trpijo rezultati Denverja, tako da je lanskoletni prvak lige NBA z izkupičkom zmag in porazov 11-10 trenutno šele na devetem mestu, tako da bi si moral nastop v končnici, če bi se sezona končala že zdaj, potrditi v dodatnih kvalifikacijah (play-in). Jokić, ki je v zadnjih štirih sezonah kar trikrat prejel mikavno priznanje MVP, je edini košarkar v tej sezoni, ki je uvrščen med najboljših pet tako v rubriki doseženih točk, skokov kot tudi asistenc. Je tudi vodilni košarkar Denverja v ukradenih žogah.

Na drugem mestu je Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), trenutno najboljši strelec v tej sezoni (32,5 točke na tekmo), najvišje uvrščeni Američan je Jayson Tatum (Boston) na tretjem mestu, sledita Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Karl-Anthony Towns (New York), sicer reprezentant Dominikanske republike, pred Dončićem pa sta tudi Nemec Franz Wagner (Orlando) in Anthony Davis (LA Lakers). Izmed omenjenih klubov imata boljše razmerje zmag in porazov od Kiddove čete le Boston in Oklahoma City. Seznam najboljše deseterice po mnenju novinarja Shauna Powlla zaključujeta Donovan Mitchell (Cleveland) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio).

Četrtfinalni pari ligaškega pokala lige NBA:

Dončić po vrnitvi na parket navdušuje košarkarsko javnost. Na večni lestvici igralcev lige NBA, ki so zbrali največ trojnih dvojčkov, slovenski as jih je dosegel že 79, zaseda visoko sedmo mesto. Ljubitelji košarke na drugi strani velike luže so očarani, saj je Ljubljančanu to uspelo pri zgolj 25 letih, po zgolj šestih letih igranja v ligi NBA in 418 odigranih tekmah, tako da bi se lahko v nadaljevanju kariere povzpel še višje. Za primerjavo, legendarni Wilt Chamberlain je za 78 trojnih dvojčkov potreboval 1045, James Harden pa 1096 tekem.

Liga NBA, 8. december:

Lestvica:

