Liga NBA se vrača v kitajski Las Vegas

Košarkarska liga NBA se bo vrnila na Kitajsko prvič po šestih letih z dvema tekmama pred sezono v Macau med Brooklyn Nets in Phoenix Suns oktobra naslednje leto. Po tvitu takratnega direktorja Houston Rockets Daryla Moreyja v podporo prodemokratičnemu gibanju v Hongkongu od leta 2019 na Kitajskem ni bilo nobene tekme lige NBA.

Košarka je na Kitajskem izjemno priljubljena in severnoameriška liga NBA je izgubila na stotine milijonov dolarjev, ker so jo do leta 2022 umaknili s kitajske televizije.

Ameriška mreža ESPN je s sklicevanjem na neimenovane vire poročala, da se je odnos med ligo NBA in Kitajsko izboljšal s pomočjo izvršnega direktorja lige NBA Kitajska Michaela Maja, ki je bil zaposlen leta 2020.

Tekme v Macau bodo v dvorani Venetian Arena, delu konglomerata Las Vegas Sands, ki ga nadzoruje družina Adelson - večinska lastniška skupina v Dallas Mavericks Luke Dončića.

Tekme bodo 10. in 12. oktobra prihodnje leto in so del večmilijonskega dogovora o pripravi dveh letnih tekem NBA pred sezono v naslednjih petih letih v Macau, poroča kitajski dnevnik South China Morning Post.

"Najpomembnejša baza oboževalcev lige NBA je tukaj v Macau in v podjetju Sands China imamo partnerja, ki vlaga v šport, zato želimo vračati nazaj," je časnik citiral namestnika komisarja lige NBA Marka Tatuma.

Komisar lige NBA Adam Silver je na oktobrski konferenci o športnem managementu prav tako izrazil mnenje, da se bo liga "na neki točki vrnila s tekmami na Kitajsko". "Tam smo imeli pred pandemijo dobro znan incident s tvitom in kitajska vlada nas je za nekaj časa umaknila iz etra," je dejal Silver.

Kitajska je dom velikega števila košarkarskih oboževalcev in od leta 2004 do 2019 je 17 ekip tam odigralo skupno 28 tekem pred sezono.

Macau je posebna upravna regija v kitajskem okviru "ena država, dva sistema" in znan kot kitajski Las Vegas. Gre za edino kitajsko mesto, ki dovoljuje igre na srečo.

Več milijard dolarjev vredna industrija je ostala gospodarska rešilna bilka mesta in glavna atrakcija za obiskovalce.