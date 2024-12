Prvaki pričakujejo vročico, LA Lakers v Minnesoti

V košarkarski ligi NBA bodo v noči na torek odigrane štiri tekme, prvaki v Bostonu pričakujejo Miami Heat, Los Angeles Lakers se mudijo pri Minnesota Timberwolves, Atlanta gosti New Orleans in Chicago Brooklyn.

Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po slovenskem času (2-30), ko se bodo na domačem parketu spopadli z Memphis Grizzlies in poskušali zabeležiti že peto zaporedno zmago, 14. v sezoni. A grizliji so neporaženi že šest zaporednih tekem.

Liga NBA, 2. december:

Lestvica:

