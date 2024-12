Optimizem pri Luki Dončiću, Irving znova blestel

V noči na nedeljo je bilo v ligi NBA odigranih pet tekem. Košarkarji Dallas Mavericks so na gostovanju pri Utah Jazz zmagali s 106:94 in prišli do tretje zaporedne zmage in skupno dvanajste v sezoni. Luka Dončić je zaradi poškodbe zapestja izpustil še peto zaporedno tekmo, a je svoje soigralce na gostovanju nasmejan spodbujal s klopi, pred srečanjem pa je opravil tudi ogrevanje, tako da je njegova vrnitev na parket vse bližje.

Utah Jazz : Dallas Mavericks 94:106 Strelci: Irving 30 (6/13 za 3, 7 sk., 9 as.), Grimes 24, Washington 16 (10 sk.), Gafford 14 (11 sk.); Markkanen 19, Kessler 18 (10 sk.), Collins 16 (9 sk.)

Vrhunci tekme:

Košarkarji Dallas Mavericks so v petek odpotovali v Utah, ekipi pa se je na poti z dvema gostovanjema pridružil tudi Luka Dončić. Ta sicer po poškodbi zapestja še ni povsem nared, je pa v Delta Centru v Salt Lake Cityju pred tekmo opravil tudi ogrevanje, na koncu katerega je tudi silovito zabil, tako da je njegova vrnitev na parket vse bližje, lahko bi nastopil že proti Portlandu v noči na ponedeljek (3.00). Slovenski košarkarski zvezdnik je imel na dan srečanja z Utahom kar dva razloga za praznovanje.

Poleg tega, da je leto dni dopolnila njegova hčerka Gabriela, se je s klopi na koncu veselil tudi zmage soigralcev, ki so na krilih 30 točk Kyrieja Irvinga zmagali s 106:94. Dončić je sicer skupno v tej sezoni izpustil šest tekem, kar štiri od teh pa je Dallas dobil, vključno z zadnjimi tremii proti New York Knicks, Atlanto Hawks in Utah Jazz. Poleg Dončića je še tretjo tekmo zapored zaradi težav z levim stopalom izpustil tudi Klay Thompson, v drugi četrtini je tekmo zaradi bolezni in slabega počutja predčasno končal tudi Naji Marshall, a so se košarkarji iz kluba iz Teksasu kljub temu odlično znašli na parketu.

Kyrie Irving je ob zmagi dosegel 30 točk. Foto: Guliverimage

"Če na igrišču ni enega najboljših igralcev na svetu, je vse drugače. Zagotovo se opazi več košarkarjev na parketu, ko jih gledam, mi bolj do izraza pride njihova obramba. So odlična ekipa, Kyrieja se bojimo enako kot Luke," je pred tekmo dejal trener Utah Jazz Will Hardy, katerega bojazen se je na koncu tudi uresničila. Irving je namreč tekmo končal pri 30 točkah in devetih asistencah, dosegel je šest trojk iz 13 poskusov. Izkušeni košarkar je bil ključen tudi v končnici tekme. 7:25 pred koncem srečanja je ob vodstvu Dallasa s plus pet prišel nazaj v igro, nato pa so Mavericks zanesljivo prevzeli pobudo, najprej je zadel trojko, nato pa je še ukradel žogo in s podajo izza hrbta poskrbel, da so Mavericks pobegnili na varnejšo razliko, ki je do konca niso več izpustili iz rok.

"Kyrie ves čas dokazuje, kako je poseben, on je naš vodja, tudi danes nas je povezal na parketu in nas pripeljal do pomembne zmage. Res je odličen košarkar in to dokazuje vsak dan znova. Vedeli smo, kaj se je dogajalo na našem zadnjem gostovanju tukaj, zato smo se jim želeli oddolžiti za tisti poraz. Danes smo to uporabili kot motivacijo," je bil po koncu zadovoljen P. J. Washington.

Silovit začetek dovolj za končni uspeh

Dallas je sicer srečanje silovito odprl, že v prvi četrtini je Utah zaostajala z 20 točkami razlike, potem ko so Mavericks v prvih dvanajstih minutah zadeli kar devet trojk, prvo četrtino so dobili s 40:22. A nato se je strelska rapsodija gostov zaustavila, Dallas je v drugi četrtini dosegel le 16 točk (6/22 met iz igre), kar je najmanj od vseh četrtini v tej sezoni, Jazz so nato zaostanek sicer topili, a neuspešno, saj niso povedli niti enkrat na srečanju. Dallasova velika težava na obračunu so bile izgubljene žoge, saj so jih izgubili 15. Na drugi strani so gostitelji na koncu zadeli samo 36 odstotkov vseh metov iz igre, za tri so metali z le 23-odsototno uspešnostjo.

Lauri Markkanen je dosegel 19 točk. Foto: Guliverimage

Poleg Irvinga, ki je dosegel 30 točk, so bili pri Dallasu dvomestni še trije košarkarji. 24 točk je dosegel Quentin Grimes, s čimer je vnovič podrl svoj strelski rekord sezone, z dvojnima dvojčkoma pa sta se izkazala P. J. Washington (16 točk, 10 skokov) in Daniel Gafford (14 točk, 11 skokov). Pri gostiteljih je Lauri Markkanen pri skromnem izkoristku meta za tri (2/11) dosegel 19 točk, točko manj je prispeval Walker Kessler.

Mavs so zdaj po dvajsetih odigranih tekmah v tej sezoni pri dvanajstih zmagah in so na petem mestu zahoda, košarkarji Utah Jazz pa so šele 14. (4-15). Ekipi sta sicer v tej sezoni že tri medsebojna srečanja, poleg današnje, so se 29. oktobra zmage s 110:102 veselili Mavericks, pred dvema tednoma pa so se zmage na domačem parketu veselili Jazz. Od takrat so košarkarji Utaha izmed nadaljnjih osmih tekem kar sedemkrat izgubili.

Dallas zdaj že v noči na ponedeljek ob 3. uri zjutraj po slovenskem času čaka obračun s Portland Trail Blazers, velika možnost pa obstaja, da bi se na tem srečanju lahko ekipi na parketu pridružil tudi Dončić. "Odločamo se dan za dnem," je dejal Kidd.

Giannis Antetokounmpo je dosegel trojni dvojček. Foto: Reuters

Še šesto zaporedno zmago so vknjižili Milwaukee Bucks, ki so na domačem parketu s 124:114 odpravili Washington Wizards. S trojnim dvojčkom - 42 točk, 12 skokov, 11 asistenc je blestel Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard je dodal 25 točk in deset asistenc. Pri gostih je bil z 31 točkami in sedmimi asistencami najbolj učinkovit Jordan Poole.

Četrti zaporedni in skupno sedmi poraz v sezoni pa so doživeli Golden State Warriors, ki so s 105:113 izgubili na gostovanju pri Phoenix Suns. Devin Booker je ob zmagi dosegel 27 točk in devet asistenc, Kevin Durant je 21 točkam dodal deset skokov. Pri bojevnikih je bil še najbolj razpoložen Stephen Curry s 23 točkami.

Liga NBA, 30. november:

Lestvica:

