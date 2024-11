Trener Dallasa Jason Kidd je dejal, da je status Luke Dončića za jutrišnjo tekmo v gosteh (v noči na nedeljo) proti Utah Jazz še pod vprašajem.

Luka Doncic (wrist) practiced with the Mavs today and will join the team on the trip for the Utah/Portland back-to-back. Jason Kidd said Doncic’s status for tomorrow’s game vs. Jazz is TBD.