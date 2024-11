Včasih je bil to slovenski praznik v ZDA, zdaj pa ...

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih šest tekem. Dogajanje se bo začelo v Bostonu, kjer bo branilec naslova v nedeljski matineji ob 21.30 gostil Minnesoto, ob polnoči pa se bosta na Floridi spopadla Miami in Dallas. Luka Dončić zaradi poškodbe desnega zapestja ne bo mogel pomagati soigralcem, ki bodo iskali pot do pete zaporedne zmage. Vodilni Cleveland bo gostil Toronto.

Včasih je bil to vseslovenski košarkarski spektakel v ligi NBA. Ko sta se na Floridi merila Dragićev Miami in Dončićev Dallas, na tribunah ni manjkalo ljubiteljev košarke iz Slovenije, ki so si želeli ogledali v živo spopad največjih slovenskih asov, tokrat pa bo drugače. Goran Dragić je že končal bogato kariero, Luka Dončić pa zaradi poškodbe zapestja ta mesec ne bo več stopil na parket.

Včasih na srečanjih med Miamijem in Dallasom ni manjkalo slovenskih košarkarskih navdušencev. Tako je bilo denimo pred slabimi petimi leti. Foto: Guliverimage

Dallasu gre dobro tudi brez 25-letnega Ljubljančana. Brez njega je dobil zadnje dve tekmi, odpravil zelo močna tekmeca, to sta bila Oklahoma City in Denver, skupno pa so Mavericks nanizali že štiri zmage. Dallas ima tako opravka z nenavadnim trendom, saj je pred tem vknjižil štiri zaporedne poraze.

Zanimivo je, da se lahko v tem trenutku z najbolj vročim nizom štirih zmag pohvalijo v ligi NBA le še tri ekipe. To so LA Clippers, Boston in Milwaukee, je pa Dallas najbolj prepričljiv, saj je tekmece v povprečju premagoval za 15,8 točke. Za primerjavo, Boston je bil boljši za 10,8, LA Clippers za 10,3, Milwaukee pa 8,8 točke.

Vprašljiva nastopa Butlerja in Gafforda

Pri gostih bosta tako v dvorani Kaseya Center na seznamu manjkajočih zagotovo Dončić in Avstralec Dante Exum, vprašljiv pa je nastop prvega centra Daniela Gafforda, ki ga ovirajo bolečine v rami. Verjetno bo trener Jason Kidd v ogenj poslal začetno peterko Irving, Grimes, Thompson (na zadnji tekmi ni dosegel niti ene točke, iz igre pa metal 0/8), Washington Jr. in Lively II. Na zadnjih treh tekmah je dvomestno število točk doseglo vselej vsaj sedem igralcev, Naji Marshall pa je kot rezervist na zadnji tekmi prispeval strelski rekord sezone (26 točk).

Naji Marshall se je na zadnji tekmi proti Denverju (123:120) izkazal kar s 26 točkami. Foto: Guliverimage

Oslabljen bo tudi Miami. Manjkal bo Dru Smith (koleno), težave s stopalom ima Terry Rozier, ki pa bi lahko stisnil zobe in zaigral proti Dallasu, vprašljiv pa je tudi nastop prvega zvezdnika gostiteljev Jimmyja Butlerja, sicer velikega prijatelja in nekdanjega soigralca Dragića. Butler je bolan, tako da je preskočil sobotni trening.

Miami je sicer veliko bolj spočit od Kiddovih varovancev, saj je nazadnje nastopil v ligi NBA v ponedeljek. Dallas bo po tekmi v Miamiju opravil še eno gostovanje, v noči na torek ga čaka še dvoboj v Atlanti, na katerem znova ne bo Dončića. Slovenski virtuoz bo izpustil tudi naslednje srečanje, ko bo Dallas v domači dvorani pričakal New York.

Paul George ne bo nastopil proti "svojim"

Paul George bo izpustil dvoboj proti LA Clippers. Foto: Reuters Na srečanju med Philadelphio in LA Clippers bo manjkala kopica zvezdnikov. Gostitelji so v uvodnih 15 nastopih zmagali le trikrat, kar pa ne čudi, saj so Joel Embiid, Tyrese Maxey in Paul George, ki se je na drugo stran ZDA preselil ravno iz mesta angelov, zaradi zdravstvenih težav izpustili ogromno tekem.

Embiida zaradi poškodbe kolena ne bo tudi proti Clippersom, podobno velja za Georga, ki bo izpustil dvoboj proti nekdanjim soigralcem prav tako zaradi težav s kolenom. Pri gostih bo zaradi bolečin v kolenu manjkal Kawhi Leonard, tako da bo srečanje v Philadelphii okrnjeno, kar se tiče nastopa največjih zvezdnikov.

Liga NBA, 24. november:

Lestvica: