Nemec po drami končal nalet LA Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na petek v ligi NBA gostili Orlando Magic in po dramatični končnici klonili s 118:119. Magic so tako zaustavili nalet jezernikov, ki so končali niz šestih zaporednih zmag in so klonili petič v sezoni. Trojko iz step backa za zmago Orlanda je tri sekunde pred koncem dosegel Franz Wagner.

V Crypto.com Areni v Los Angelesu je bilo do konca srečanja ob vodstvu Lakersov s 118:116 še deset sekund. Žogo je v roke prejel Franz Wagner, ki je nato ob preigravanju iz step backa zadel trojko in poskrbel za hladen tuš v Los Angelesu. LeBron James je ob tem le nemočno zamahnil z rokama in na koncu s soigralci ostal praznih rok. Lakers so sicer 27 sekund pred koncem po enem zadetem prostem metu prvega strelca srečanja Anthonyja Davisa še vodili s 118:114, a je nato pet točk zapored dosegel 23-letni Wagner. Davis je imel sicer pred usodnim metom Wagnerja na voljo še dva prosta meta, da bi zapečatil tekmo, a je oba zgrešil, nenatančnem pa je bil tudi ob metu v zadnji sekundi tekme.

Davis je sicer srečanje končal pri 39 točkah in devetih skokih, James je bil z 31 točkami (5/9 za 3), desetimi skoki in sedmimi asistencami blizu trojnega dvojčka. Junak Orlanda Wagner je dosegel 37 točk, vknjižil je še enajst asistenc.

Odigrane so bile še tri tekme. Toronto Raptors so ob vrnitvi po poškodbi Scottieja Barnesa, ki je izpustil zadnjih enajst tekem, tokrat pa je dosegel 17 točk, s 110:105 ugnali Minnesoto Timberwolves. Barnes je v zaključku ob odločilnem delnem izidu Toronta s 13:1, po katerem so domači povedli s 105:96, prispeval šest točk. Najboljši strelec Raptorsov je bil sicer RJ Barrett z 31 točkami in sedmimi skoki. Pri Minnesoti, ki je izgubila sedmič v sezoni, pa je Anthony Edwards vknjižil 26 točk (5/9 za 3).

LaMelo Ball je dosegel 35 točk. Foto: Reuters

V Charlottu je na obračunu med domačimi Hornets in Detroit Pistons zmagovalca odločil podaljšek, po katerem so gostitelji slavili s 123:121. Koš za podaljšek je 25 sekund pred koncem rednega dela dosegel LaMelo Ball, ki je izid poravnal na 109:109, na drugi strani pa je dva meta za zmago nato zgrešil Malik Beasley.

V podaljšku pa so na koncu odločili prosti meti. Osem sekund pred koncem je nekdanji član Dallasa Grant Williams za Charlotte zadel en prosti met, po katerem so domači povedli s 123:120, na drugi strani pa so se na črto prostih metov nato postavili tudi Raptors. Harris je zadel prvi met, drugega namenoma zgrešil, a gostje nato ob odbiti žogi niso uspeli priti še do dodatnega meta, tako da je zmaga s 123:121 ostala v Charlottu. Brandon Miller in Ball sta ob zmagi sršenov skupaj dosegla kar 73 točk, Miller jih je prispeval 38 (8/12 za 3), Ball pa ob devetih asistencah tri manj. Za Detroit je Cade Cunningham prispeval 27 točk in deset asistenc.

San Antonio Spurs so dobili še drugo zaporedno tekmo ob odsotnosti Victorja Wembanyame, ki ima lažje težave s kolenom. Na domačem parketu Frost Bank Centra so s 126:118 zaustavili Utah Jazz. Spurs so sicer na začetku drugega polčasa zaostajali z 18 točkami razlike, nato pa so do začetka zadnje četrtine pripravili preobrat in izid izenačili na 89:89. Zadnjo četrtino so dobili z 41:29 in se veselili osme zmage v sezoni. Harrison Barnes je ob zmagi dosegel 25 točk, od tega je zadel štiri trojke iz petih poskusov, in deset skokov, na drugi strani je bil pri Jazz najučinkovitejši Lauri Markkanen s 27 točkami.

Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v soboto zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo v Denverju pomerili z Nuggets Nikole Jokića. Morali pa se bodo znajti brez Luke Dončića, ki je staknil poškodbo zapestja.

