Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je staknil poškodbo zapestja, zaradi katere bo z igrišč odsoten vsaj teden dni, so sporočili iz njegovega kluba Dallas Mavericks. Ljubljančan je poškodbo staknil na nedavni tekmi z New Orleans Pelicans, danes so jo potrdili po pregledu z magnetno resonanco (MRI). Čez teden dni bodo ponovno ocenili stanje, so še zapisali pri Dallas Mavericks.

"Po pravici povedano, ne vem. V prvi četrtini sem začutil bolečino in ta se je nato stopnjevala," je po zadnji tekmi Dallasa, v kateri so Mavericks s 132:91 premagali New Orleans Pelicans, razlagal slovenski košarkarski as in dodal: "Mislim, da ni nič resnega."

. @ShamsCharania reports that Luka Dončić will miss "some time" due to a wrist injury. When speaking to the media, he wore a wrap on his wrist.



Dončić said: "I don't know, honestly. I started feeling it in the first quarter, but then it just got worse, but nothing serious." pic.twitter.com/HjigHB4mYt — Grant Afseth (@GrantAfseth) November 21, 2024

A izkazalo se je, da je poškodba vendarle nekoliko bolj resna, kot je sprva menil Ljubljančan- Že dobro obveščeni novinar ameriške televizije ESPN Shams Charnia je danes poročal, da bo Dončić z igrišč odsoten "kar nekaj časa", to pa so zvečer v izjavi za javnost potrdili tudi pri pri Dallas Mavericks. Po pregledu z magnetno resonanco se je izkazalo, da si je Dončić zvil desno zapestje. "Čez en teden bomo znova ocenili stanje," so zapisali, kar pomeni, da Ljubljančan vsaj en teden ne bo igral v ligi NBA.

The Dallas Mavericks announced today that an MRI revealed a right wrist sprain for guard Luka Dončić. Dončić sustained the injury during the Mavericks’ game against New Orleans on Tuesday.



Dončić will be reevaluated in one week. — Mavs PR (@MavsPR) November 21, 2024

"Poškodbe so del športa in na žalost jih je imel Luka nekaj že zgodaj v sezoni. Upajmo, da to pomeni, da jih ne bo imel v nadaljevanju. Po tej zadnji, upam, da bo v redu do konca," je zadnje neprijetno dogajanje s prvim zvezdnikom tekaške ekipe komentiral glavni trener Jason Kidd.

Dončić, ki se je že ubadal tudi s poškodbo kolena, zaradi katere je prejšnji teden izpustil tekmo proti Oklahomi, bo tako izpustil sobotni obračun z Denver Nuggets Nikole Jokića, nato pa še tekme z izpustil tekme z Miami Heat, Atlanta Hawks in New York Knicks.

Preberite še: