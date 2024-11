Iz tabora Dallas Mavericks so pred tekmo z Denver Nuggets sporočili, da Luka Dončić zaradi zvina zapestja ne bo mogel igrati na naslednjih štirih tekmah.

Luka Dončić se je poškodoval na tekmi z New Orleansom, ki ga je njegova ekipa dobila s 132:91. Na tem dvoboju se je slovenski zvezdnik sicer vrnil v postavo po kratkem premoru zaradi poškodbe kolena.

Kot so sporočili iz Dallasa, je podroben zdravniški pregled pokazal poškodbo desnega zapestja. Poleg tekme z Denverjem bo izpustil še obračune z Miamijem 24. novembra, Atlanto 25. novembra, New Yorkom 27. novembra in Utahom 30. novembra.

Nekaj veselja na njegov obraz so mu narisali moštveni kolegi, ki so v noči na soboto v napeti tekmi s 123:120 premagali Denver Nuggets.