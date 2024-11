V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigranih sedem tekem. Začelo se bo z dvobojem med Utahom in New Yorkom, končalo pa v Los Angelesu, kjer se bo pri Lakersih mudil Denver. Pri Nuggetsih bo manjkal poškodovani Vlatko Čančar. Na seznamu poškodovanih je tudi Luka Dončić, ki bo v noči na ponedeljek izpustil gostovanje Dallasa v Miamiju. Slovenskega virtuoza na najnovejši lestvici sploh ni med desetimi kandidati za osvojitev priznanja MVP!

Srbski as Nikola Jokić je v zadnjih štirih sezonah kar trikrat prejel priznanje za MVP igralca sezone lige NBA. Sodeč po tem, kar uspeva prvemu zvezdniku Denverja v tej sezoni, kjer ga krasi povprečje trojnega dvojčka, bi se lahko priznanje še enkrat več znašlo v rokah visokega Srba.

Na najnovejši lestvici Kia MVP Ladder je Jokić z neverjetnim povprečjem v tej sezoni (29,7 točke, 13,7 skoka in 11,7 asistence) zadržal vodilni položaj. Na drugem mestu ostaja Jayson Tatum, ki v tej sezoni z Bostonom brani naslov prvaka, tretji je center LA Lakers Anthony Davis, ki v tej sezoni dosega kar 31,3 točke na dvoboj, četrti je Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), peti pa paradni konj Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander. Na naslednjih mestih so Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Donovan Mitchell in De'Aaron Fox, ki tako v izboru novinarja Shauna Powlla zaključuje izbor najboljših desetih kandidatov za priznanje MVP, šele nato pa je med peterico kandidatov, ki so navedeni po abecednem vrstnem redu, omenjen tudi Luka Dončić.

Luka Dončić zaradi poškodbe zapestja ta mesec ne bo več stopil na parket, na lestvici kandidatov za priznanje MVP pa ga ni med najboljšimi desetimi. Foto: Guliverimage

Trenutno poškodovani slovenski virtuoz, ki je lahko prezadovoljen z dosežki soigralcev v obdobju, ko jim ne more pomagati, saj je Kiddova četa dobila tri tekme zapored in se povzdignila na lestvici zahodne konference, tako sploh ni uvrščen v prvo deseterico. To je za sezono, za katero so mu marsikateri napovedovali, da bi si lahko prvič v karieri priigral prestižno priznanje v ligi NBA, veliko presenečenje, a predstave 25-letnega Slovenca, ki mu zdravje ni prizaneslo že pred začetkom sezone, nato pa mu je večkrat prekrižalo načrte tudi med sezono, za zdaj niso v skladu s pričakovanji. Dončić je bil pred tem na zadnjih objavah lestvice Kia MVP Ladder (9. in 15. novembra) sicer na osmem mestu.

