Srečanje, ki še kako zanima tudi Luko Dončića

"Na poti do uspeha nas nikakor ne čaka lahko delo. Gre za izkušeno in dobro vodeno ekipo, ki ve, kaj hoče," je pred srečanjem slovenske košarkarske reprezentance, ki jo danes čaka prvi izmed dveh medsebojnih obračunov s Portugalsko za nastop na evropskem prvenstvu na Poljskem, Cipru, Finskem in v Latviji 2025, opozoril slovenski selektor Aleksander Sekulić. Današnja tekma v Almadi se bo začela ob 20. uri.

"Veselim se, da jih bom spremljal. Seveda bi si želel, da bi lahko bil z njimi in pomagal izbrani vrsti, a to ni mogoče," je ob zmagi nad New Orleans o slovenski reprezentanci, ki jo danes v okviru kvalifikacij za EuroBasket 2025 čaka srečanje s Portugalsko, povedal Luka Dončić. Medtem ko Slovenec okreva po poškodbi zapestja, bo zagotovo pozorno spremljal tudi tekmo kvalifikacij, ki je za slovenski tabor še kako pomembna. Slovenci se bodo danes in v ponedeljek pomerili s 55. reprezentanco po Fibini lestvici, Portugalsko, dve zmagi pa bi jim že prinesli vstopnico za veliko tekmovanje naslednje leto.

Slovenska reprezentanca je na Portugalsko prispela v sredo ter na prizorišču petkovega dvoboja v Almadi že opravila dva treninga. Na Portugalsko je sicer odpotovalo 14 košarkarjev, potem ko se je pred odhodom poškodoval Bine Prepelič. Slovenija sicer trenutno z dvema zmagama namreč zaseda prvo mesto na lestvici skupine A. Izrael in Portugalska sta zabeležila zmago in poraz, Ukrajina pa je še brez zmage. Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo zasedba Aleksandra Sekulića dvakrat gostovala. 20. februarja 2025 se bo pomerila z Ukrajino in 23. februarja še z Izraelom.

Seznam slovenske reprezentance (14): Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (TSG Ghosthawks, Tajvan), Zoran Dragić (Bilbao, Španija), Robert Jurković (Krka), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Klemen Prepelič (Dubaj, Združeni arabski emirati), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (FMP, Srbija), Leon Stergar (Kortrijk Spurs, Belgija), Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija)

Aleksander Sekulić bo skušal Slovenijo popeljati do tretje zmage v kvalifikacijah. Foto: Anže Malovrh/STA

A ne glede na slovensko vlogo favorita Portugalcev nikakor ne gre podcenjevati. Svojo kakovost so pokazali februarja, ko so premagali Ukrajince in bili v odličnem položaju tudi na tekmi z Izraelom, ko so imeli na voljo met za zmago. Gre za reprezentanco z zelo čvrsto in agresivno igro v obrambi. Glavni protagonisti njihove igre so Miguel Queiroz, Travante Williams, Diogo Brito in Diogo Gameiro, ki so bili najboljši posamezniki tudi v februarski reprezentančni akciji. Reprezentanci Slovenije in Portugalske sta do zdaj odigrali pet medsebojnih dvobojev, prav vsi pa so se končali z zmago slovenskih košarkarjev. Uradni obračuni pa imajo že zelo dolgo brado, saj sta se ekipi v kvalifikacijah za evropski prvenstvi 2001 in 2003 pomerili med leti 1999 in 2002. Zadnjič sta se reprezentanci na pripravljalni tekmi v Celju srečali avgusta 2016.

"Lahko sem zadovoljen s tistim, kar so igralci prikazali v teh dneh. Vsekakor pa smo lahko še boljši in k temu tudi stremimo. Čaka nas še en trening, da izpilimo določene stvari. Portugalci so v zadnjem obdobju večkrat prikazali svoje kvalitete. Na poti do uspeha nas nikakor ne čaka lahko delo. Gre za izkušeno in dobro vodeno ekipo, ki ve, kaj hoče. Vsiliti jim moramo svoj ritem igre. Imamo igralce, ki lahko v obrambi in napadu odgovorijo na njihove zamisli. Cilj je jasen. Igrati moramo svojo prepoznavno igro, torej agresivno v obrambi in hitro v napadu," je pred srečanjem poudaril strateg Slovenije Aleksander Sekulić.

Optimistični so tudi v portugalskem taboru. "Slovenija je kakovostna ekipa, ima košarkarje z veliko izkušnjami na mednarodni ravni, a tudi mi imamo svoja orožja in se nikogar ne bojimo. Tudi njih čaka težka naloga, dali bomo vse od sebe, pripravljeni bomo," je dejal član portugalske izbrane vrste Os Linces.

