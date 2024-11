"Vedno znova poudarim, da če sem zdrav, tu ni nikoli nobenega dvoma in se bom vedno odzval klicu iz reprezentance," je na vprašanje, če je imel pred drugim kvalifikacijskim oknom za nastop na EuroBasketu 2025 kakšne pomisleke k nastopu za slovensko izbrano vrsto, kot iz topa izstrelil Klemen Prepelič. "Verjemite mi, da imam včasih tudi jaz doma pritiske in vprašanja, zakaj moram biti vedno zraven, pa se hitro pogovorimo. Zavedam se, kaj je meni reprezentanca dala tudi za klubsko pot in ji skušam zdaj to na čim boljši način povrniti," je še dodal član Dubaja.

Prepelič je bil na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah in zmagah Slovenije z naskokom glavno orožje. Na dveh tekmah je v povprečju dosegal 25,5 točke in osem asistenc na srečanje. Več kot pomemben steber slovenske igre bo tudi na petkovem in ponedeljskem srečanju s Portugalsko, kjer bi si lahko Slovenija že priborila vstopnico za nastop na velikem tekmovanju prihodnje leto.

Slovenci se bodo v petek pomerili s Portugalsko. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi se vedno znova radi vračamo v izbrano vrsto, to je jasno že vsem. Tudi odziv drugih fantov je bil fantastičen, vsi so v dobri formi, predvsem pa zdravi, kar je najpomembnejše. Nekaj je tudi novih fantov, ki jih je treba vpeljati v sistem. Čaka nas zahtevna naloga, dve precej težki tekmi, predvsem s fizičnega vidika, verjamem pa, da imamo dovolj kvalitete, da proti Portugalcem dosežemo dve zmagi. Vemo, kaj je v igri, ti dve zmagi bi nam pomenili res ogromno, ker bi se že zavihteli na EuroBasket in bi to olajšalo stvari v nadaljnje tudi selektorju in KZS. Tu so fantje, ki bi si zaslužili še več priložnosti, in verjamem, da bi bilo ob doseženih zastavljenih ciljih to še toliko lažje. Si pa mora vsak mesto na koncu priboriti," je bil jasen Prepelič.

V petek prvič proti Portugalski

Slovence prva tekma proti Portugalski čaka v petek v gosteh ob 20. uri po slovenskem času, v ponedeljek pa se bodo z istim tekmecem pomerili še v Kopru (18.00). Portugalci so bili v prvem ciklu polovično uspešni. "Vemo, da so v prvem ciklu dobili eno tekmo in bili blizu uspeha tudi proti Izraelu, kjer je na koncu odločila ena žoga. Z Galatasarayjem sem lani igral proti Benfici, tako da če potegnem neke vzporednice, so fizična ekipa z agresivnimi branilci. Res igrajo agresivno obrambo na meji prekrška, tako da bo treba paziti na izgubljene žoge, da se ne bodo razleteli po igrišču. Sem pa prepričan, da imamo dovolj kakovosti za dve zmagi," je prepričan slovenski ostrostrelec.

V reprezentanci je tudi eden izmed vodij v garderobi. Foto: www.alesfevzer.com

Ta je pri 32 letih in z izjemnim naborom izkušenj tudi mentor mlajšim članom reprezentance. "Vloga mentorja prihaja z izkušnjami in znanjem. Če si ti tisti, ki bo potegnil, bomo drugi temu potem sigurno sledili. Podobno vlogo vodje imam tudi v Dubaju, čeprav tam ekipa ni tako mlada, a sem vokalni vodja, včasih je treba povzdigniti glas, tudi tukaj v reprezentanci, a fantje to dobro sprejemajo," je bil še jasen Prepelič.

Zadovoljen z novim začetkom v Dubaju

Slovenec je pred začetkom nove sezone zamenjal tudi klubske barve. Po precej nenadejanem odhodu iz turškega Galatasaraya je oblekel dres novoustanovljenega kluba v Dubaju, kjer igra pod dirigentsko palico Jurice Golemca. Klub, ki nastopa v ligi ABA, je v regionalni druščini na prvih devetih tekmah zmagal dvakrat. "Začetek je sigurno obetajoč, za nekatere mogoče celo nepričakovan, za nas sigurno pričakovan. Zavedamo se svojih kvalitet, naše vodstvo z Jurico na čelu je sestavilo res dobro, izkušeno in talentirano ekipo. V večini tekem smo zelo dominantni, znamo dobiti tudi tekme, ki se lomijo v končnici. Z Mego se nam je zgodil spodrsljaj, a ko potegnemo črto pod to prvo tretjino sezone, mislim, da je za nami zelo dobro obdobje z dobrimi rezultati," je zadovoljen Prepelič.

V Dubaju opravlja tudi vlogo kapetana. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Zadovoljen je tudi z individualno pripravljenostjo. "Verjetno trenutno igram najbolj zrelo košarko v svoji karieri, to mi je dal vedeti tudi Jurica. Ni več vse na tem, da želim dosegati točke, želim si razigravati soigralce, svoje kvalitete najdem tudi v obrambnih nalogah, kjer sem na veliko boljšem nivoju, kot sem bil včasih. Podeljena mi je bila vloga kapetana, vodje ekipe tako na parketu kot ob njem. Soigralci so res odlični, dobro se razumemo tudi zunaj igrišča, tako da ko potegnem črto, je tudi organizacija kluba fantastična. Vse skupaj je skoraj na NBA nivoju, tako da lahko govorim o samih presežkih. Vedno bolj čutimo tudi podporo domačih navijačev. Košarka se popularizira, je pa to nov projekt in tudi zato bosta potrebna čas in potrpljenje, da se napolni dvorana," je o stanju v Dubaju še povedal slovenski košarkar.

Preberite še: