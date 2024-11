Najvrednejše športne znamke po izboru Sporto Luka Dončić, Tadej Pogačar in Janja Garnbret

Prireditelji športno-marketinške konference Sporto so prvi dan letošnjega dogodka v Portorožu sklenili s podelitvijo nagrad najuspešnejšim znamkam in marketinškim kampanjam preteklega leta v športu. Med najvrednejšimi blagovnimi znamkami v Sloveniji so zvezdniki Luka Dončić, Tadej Pogačar in Janja Garnbret.

Izbor najvrednejših blagovnih znamk v športu je v okviru Sporta potekal že 16. leto zaporedoma, prireditelji pa so zmagovalce izbirali v sodelovanju z inštitutom za tržne in medijske raziskave Mediana.

Izbor so predstavili v večernem programu četrtkovega dogajanja v Portorožu. V Sloveniji so na vrhu pristali trije zvezdniki svojih športov, košarkar Luka Dončič, kolesar Tadej Pogačar in športna plezalka Janja Garnbret. Najvrednejša znamka med klubi je znova postal NK Maribor.

Foto: Guliverimage

Pri izboru dobitnikov so prireditelji upoštevali zavedanje, poznavanje in sledenje rezultatom, vodilni položaj (globalni doseg), zadovoljstvo z doseženimi rezultati, uspešnost (trenutni rezultati in potencial), osebnost (privlačnost, zaupanje), vključenost v neformalne pogovore in udeležbo navijačev (merjeno za klube).

Najvrednejša znamka med klubi je znova postal NK Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V tem pogledu so kot najboljši na Hrvaškem izbrani nogometaš Luka Modrić, atletinja Sandra Elkasević in nogometni klub Dinamo, v Srbiji pa teniški igralec Novak Đoković, atletinja Ivana Španović in nogometni klub Crvena zvezda.

Prireditelji so nocoj podelili tudi nagrade na področju športnega sponzorstva in marketinga. Kot najboljše športno sponzorstvo je bilo izbrano sodelovanje skupine Hisense z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) ob letošnjem evropskem prvenstvu.

Kampanja Šport je lajv! Mestne občina Ljubljana, ki jo je pripravila Agencija DROM, je bila izbrana za najboljši primer digitalnega komuniciranja, za najboljšo športno aktivacijo pa kampanja Laško osvaja Pariz v sodelovanju med Pivovarno Laško in Olimpijskim komitejem Slovenije v izvedbi agencij Lune in TBWA.

Za najboljši športni dogodek so izbrali poslovilni večer košarkarja Gorana Dragića I Feel Slovenija Noč Zmaja. Foto: www.alesfevzer.com

Za najboljšo trajnostno kampanjo so prireditelji Sporto konference izbrali kampanjo Mastercard Slovenija The Un:Accessible Slopes (McCann Ljubljana), za najboljši športni dogodek pa poslovilni večer košarkarja Gorana Dragića I Feel Slovenija Noč Zmaja (Sportanzo, Fabulatorij).

Ob 20. obletnici konference Sporto so prireditelji podelili še štiri posebna priznanja posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delom prispevali k razvoju športa in športno-marketinške industrije v jadranski regiji.

Priznanji za življenjsko delo sta prejela nekdanji športni novinar in reli voznik ter tržnik in nogometni funkcionar Darko Klarič in poslovnež Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

Klariča so po obrazložitvi prirediteljev nagradili za nesebično, tudi finančno, podporo športu ter njegov prispevek k upravljanju športnih klubov, Mermala pa za podporo k razvoju ženskega športa, za njegovo družbeno odgovornost in ustvarjanje pozitivnih zgodb.

Priznanja ob 20. obletnici so organizatorji konference Sporto podelili še dvema regionalnima športnima projektoma, in sicer športnim igram mladih Plazma in Jadranski košarkarski ligi (Aba). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Priznanja ob 20. obletnici so organizatorji konference Sporto podelili še dvema regionalnima športnima projektoma, in sicer športnim igram mladih Plazma in Jadranski košarkarski ligi (Aba), ki ob njuni vlogi pri promociji športa povezujeta tudi regijo.

Na dvodnevni konferenci, ki se bo nadaljevala v petek, udeleženci pretresajo zadnje trende v športnem marketingu, vključno z dogajanjem na področju sponzorstev, izzivih pri organizaciji dogodkov in spremembah v tržnem modelu športa.