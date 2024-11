Nizozemec navdušen nad Pogačarjem: Vodja, kot si ga lahko le želiš

Sjoerd Bax v dveh letih pri UAE Emirates ni dobival prav veliko možnosti dirkati z najboljšim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem, a bo tistih nekaj redkih dirk, ko je bil član Slovenčeve podporne zasedbe, ohranil v najlepšem spominu. "Lahko sem pomembno prispeval k njegovi zmagi na letošnji klasiki Liège–Bastogne–Liège, tako da sem trdo delal zanj na začetku dirke. Konec leta bi moral z njim dirkati tudi na Lombardiji, a sem imel takrat velike težave s kolkom. Leto prej sem padel na tej dirki in si ga poškodoval, zato sem moral na žalost izpustiti to dirko," je 28-letnik iz Gorinchema nedavno povedal za nizozemski medij Cycling Online.

Ko je na startu Pogačar, je verjetnost zmage 95-odstotna

Dobil pa je vendarle dovolj priložnosti, da je lahko spoznal, kakšen učinek ima Tadej Pogačar ne le na moštvene kolege, pač pa na celoten peloton. "Lahko rečem, da je na splošno izjemno prijetno dirkati z njim. Že vnaprej veš, da je verjetnost zmage 95-odstotna, ko se pojavi na startu. In to predvideva celoten peloton. Kot ekipa moramo tedaj nadzorovati dirko, ampak je čutiti tudi veliko spoštovanja do nas. Ko sem moral do spremljevalnega vozila po bidone, mi je bila pot skozi peloton vselej odprta, in to samo zaradi tega, ker sem nosil majico UAE Emirates."

Bax in Domen Novak v akciji Foto: Guliverimage

Malenkosti, ki pomočnikom veliko pomenijo

Do Pogačarja veliko spoštovanje goji tudi na povsem zasebni, človeški ravni, je še razlagal Bax. "Kljub vsej pozornosti, ki je je deležen, tako kot Mathieu van der Poel ostaja prijazen in poln energije. Takšni fantje ostanejo prijazni in spoštljivi. Mislim, da je Tadej Pogačar vodja, kot si ga lahko le želiš. Pa ne le zato, ker zmaguje, ampak tudi zato, ker se vselej zahvali moštvenim kolegom, vzame si čas za klepet in ga tudi na osebni ravni zanima, kako je s teboj. Zapomni si stvari, kot so, ali imaš dekle in iz katere države prihajaš. To so malenkosti, ampak nam pomočnikom veliko pomenijo."

Tadej Pogačar kljub vsem izjemnim uspehom ostaja z nogami trdno na tleh, kar je v pogovoru za Sportal poudaril tudi njegov agent Alex Carera. "Tadej se od začetka kariere do danes ni niti malo spremenil. Običajno se ljudje, ki dosežejo velike stvari, ki serijsko zmagujejo in pišejo zgodovino, ki postajajo vse bolj prepoznavni in priljubljeni, hočeš nočeš spremenijo. No, v primeru Tadeja ni tako. Mislim, da ni velike razlike med njim na kolesu in zasebno, tudi brez kolesa ima močno osebnost," je dejal 49-letni Italijan.

Preberite še: