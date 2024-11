Pogačar kljub rekordni pogodbi "izrazito podplačan"

"Glede na to, kakšen zvezdnik je in koliko prinaša športu, je Pogačar izrazito podplačan!" je bil Tejay van Garderen odločen v pogovoru za kolesarski podkast Beyond the Podium ameriške televizije NBC. Čeprav bo slovenski šampion v prihodnjih šestih letih zaslužil najmanj osem milijonov evrov na sezono, je to v primerjavi z nekaterimi drugimi športi bolj kot ne drobiž, še meni nekdanji ameriški profesionalec.

"Ne govorite mi, da naš šport nima gledalcev"

Tejay van Garderen: Ne vem, kaj mora kolesarstvo še narediti, da ujame priključek. Foto: Guliverimage "Samo za primerjavo. Če pogledate ligo NBA, v njej osem milijonov na leto zasluži kakšen igralec s klopi ali veteran. Najbolje plačani košarkar Steph Curry dobi 45 milijonov na leto," je razlagal Van Garderen, ki je v karieri zbral 16 zmag, leta 2017 osvojil tudi etapo na Dirki po Italiji, trenutno pa je pomočnik športnega direktorja v ameriški ekipi EF Education – Easy Post.

"Vem, da je športe težko primerjati, a ne govorite mi, da naš šport nima gledalcev. To je globalen šport, vsi ga spremljajo, in če bi bil jaz na Tadejevem mestu, bi svojo vrednost potrjeval na drugačen način. 'Koliko koristi imate od tega, da nastopim na vaši dirki? V tem primeru bom vzel pet odstotkov televizijskih pravic.' Šele na tak način se bomo lahko približali nekaterim športom z žogo," je še predlagal 36-letni Američan.

Veseli ga, da se stvari premikajo v pravo smer, a meni, da se to dogaja veliko prepočasi. Za primer je dal leto 2012, ko sta takratna zvezdnika Chris Froome in Peter Sagan služila od štiri do pet milijonov evrov na sezono. "A najbolje plačani košarkarski zvezdnik lige NBA leta 2012 je bil Kobe Bryant, ki je zaslužil 25 milijonov na leto. Zdaj najboljši prejme 45 milijonov," je še izpostavil Van Garderen in dodal: "Ne vem, kaj mora kolesarstvo še narediti, da ujame priključek."

Preberite še: