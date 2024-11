Kolesarka Urška Žigart se je v ponedeljek udeležila gala prireditve ob 75. obletnici Kolesarskega društva Rog, ki je močno zaznamovalo slovensko kolesarko krajino, 27-letnica iz Slovenske Bistrice pa je prav pri ljubljanskem Rogu začela pisati svojo kolesarsko zgodbo. Ob robu slavnostne prireditve, ki so se je udeležili številni kolesarji in kolesarke, povezani s tem klubom, je v pogovoru z mediji razkrila tudi svoje načrte za sezono 2025, v kateri bo oblekla dres belgijske ekipe AG Insurance - Soudal Team, ustanavljanju mlade ženske kolesarske ekipe Pika Team, pa tudi o srečanju z alfo in omego ekipe Soudal, Patrickom Lefevrejem, ki je pred dnevi izjavil, da bodo ravno z njeno pomočjo v ekipi lažje prodrli do skrivnosti Tadeja Pogačarja.

Urška Žigart je svojo kolesarsko zgodbo začela pisati prav v ljubljanskem Rogu, ki letos praznuje 75. obletnico obstoja. "Vedno se zelo rada spominjam svojih začetkov, to so bila ena izmed lepših let," je v zvezi s svojimi kolesarski začetki povedala v pogovoru z novinarji.

"Takrat je bilo žensko kolesarstvo komaj na začetku razvoja, kot ga vidimo danes, in že takrat so nam v ekipi BTC City Ljubljana nudili vse, kar smo takrat potrebovale. Lahko sem res srečna, da smo v tako majhni državi, kot je Slovenija, imeli profesionalno kolesarsko ekipo. Danes vidim, da so se dekleta v precej večjih državah morala potruditi, da so našla svojo ekipo, medtem ko sem jaz v bistvu takrat samo sedla na kolo in začela s kolesarstvom."

Urška Žigart in Tadej Pogačar sta na prireditvi ob 75. obletnici KD prejela Zlato Rogovo kolo za najboljšo slovensko kolesarko in kolesarja v sezoni 2024. Foto: Ana Kovač Veseli se novega začetka: Občutek je dober

Žigart bo v prihodnjih dveh sezonah kolesarila za belgijsko ekipo AG Insurance Soudal Team, kamor se seli iz avstralske zasedbe Liv AlUla Jayco, v kateri je preživela zadnja štiri leta. Odločitev o menjavi sredine je bila vse prej kot enostavna. "Letos sem sprejela dokaj težko odločitev. Kot sem že omenila, bi se mogoče na kak drug dan odločila drugače. Začela sem malo razmišljati, kako dolgo se še vidim v športu in ugotovila, da sem pripravljena poskusiti nekaj novega. Realno pričakujem, da se lahko še izboljšujem in začutila sem, da je čas, da vidim, kaj drugega še obstaja. Zelo sem hvaležna ekipi Liv AlUla Jayco za vsa ta leta, naučili so me vsega v svetovni seriji, se pa že veselim vsega, kar prihaja. Občutek je dober."

Upa, da jo novo kolo ponese daleč

Spregovorila je tudi o razliki med prejšnjo in novo ekipo. "Ekipa Soudala je v svetovni seriji prisotna manj časa kot Jayco, kar se vidi pri določenih stvareh, ampak letos so naredili velik korak naprej na vseh področjih – od nutricionista, zdravnikov, imajo tudi nov avtobus za ekipo, kar pa zadeva opremo, vsak, ki se vsaj malo spozna na kolesa, ve, da se glede tega nimam kaj pritoževati. Niti letos, še manj pa naslednje leto. Novo kolo (znamke Specialized) že imam doma in sem ga že nekajkrat peljala. Upam, da me ponese kam daleč."

Gal Glivar je prejel Zlato rogovo kolo za najboljšega slovenskega kolesarja v kategoriji do 23 let. Foto: Ana Kovač Kaj meni o sporni izjavi Patricka Lefevreja?

Odgovorila je tudi na vprašanje, kaj meni o besedah Patricka Lefevreja, ki je pred dnevi namignil, da bodo z njo v ekipi na nek način imeli tudi lažji dostop do informacij o Tadeju Pogačarju in njegovih pripravah, njegove besede pa so v javnosti zbudile kar precej zanimanja. Kaj o tem pravi Žigart?

"Patricka sem spoznala in vem, kaj občasno izjavi v medijih, ampak to so bolj ali manj kosti za glodanje. V resnici je res prijeten gospod. Kar pa zadeva njegove besede, kljub temu, da vsi vemo, da je v vsaki šali nekaj resnice, lahko rečem, da je Tadej že sam po sebi dovolj zgovoren in nič kaj dosti ne skriva."

Upa, da bo sezona 2025 še bolj uspešna

Urška Žigart ima za seboj izjemno sezono. Predzadnjo dirko sezone, Dirko po Emiliji, je končala na 4. mestu, vmes pa dosegla še 9. mesto v skupnem seštevku Dirke po Švici, pa 12. na Giru, naslov državne prvakinje v vožnji na čas in cestni preizkušnji, bila je tudi najboljša Slovenka na svetovnem prvenstvu (17. v vožnji na čas in 24. na cestni dirki) ter sezono končala kot najvišje uvrščena Slovenka na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (na lestvici UCI zaseda 87. mesto). Sama meni, da to ni njen plafon in lahko še napreduje.

"Že vsa prejšnja leta so nakazovala, da napredujem. Nismo sicer vsi tako hitri, kot je Tadej, sem pa vseeno vesela, da vsako leto uspem popraviti več malenkosti in da napredujem. Zdaj se je končno začelo kazati tisto, kar je bilo že ves čas v nogah. Upam, da bo naslednja sezona še boljša. Letos sem z večino dirk res zadovoljna in se že veselim naslednjega leta."

"Nismo sicer vsi tako hitri, kot je Tadej, sem pa vseeno vesela, da vsako leto uspem popraviti več malenkosti in da napredujem." Foto: Boštjan Podlogar/STA V pričakovanju zagona ekipe Pika Team

Leto 2025 bo za Urško Žigart posebno tudi zato, ker bo zaživela mladinska kolesarska ekipa Pika Team, sestra ekipa že uveljavljene ekipe Pogi Team, ki bo nosila ime po njenem vzdevku. V njej bodo kolesarila dekleta iz mlajših kategorij, skušali p bodo poskrbeti tudi za kolesarke, ki se selijo v kategorijo članic.

"Ogromno ljudi se trudi, da bi projekt zaživel že z novim letom," je povedala najboljša slovenska kolesarka. "Večinoma bomo poudarek namenili mlajših kategorijam in jim skušali zagotoviti vse tisto, kar imajo glede na razvoj na voljo kolesarke v ostalih državah, potrudili pa se bomo tudi, da podpremo tudi tista dekleta, ki bi zdaj morala prestopiti v člansko ekipo. Želimo jih omogočiti, da se tudi one dokažejo."

V delu je tudi že grafična podoba ekipe Pika Team. "Na dopustu sem imela čas malo pobrskati med različnimi logotipi, se pa v resnici še ne zavedam, kakšno težo ima taka odločitev. Ko izbereš nekaj, kar se bo potem, vsaj upajmo, pojavljalo veliko let in na veliko mestih. Za zdaj več ne morem povedati, so pa dresi v nastajanju," je še razkrila najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart.

Preberite še: