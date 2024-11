Trener Jonasa Vingegaarda z besedami, ki ne puščajo dvoma

"Pogačar je letos letvico dvignil višje. Zdaj moramo mi, Jonas in ekipa, zapolniti to vrzel," je v pogovoru za Velo povedal trener ekipe Visma | Lease a Bike Tim Heemskerk. "Z ustrezno pripravo ter nekaj spremembami v treningu in prehrani lahko Jonas seveda spet zmaga na Touru. Vendar ni dvoma, če želimo to uresničiti, moramo napredovati na vseh področjih," se zaveda Heemskerk.

"Proučiti moramo vsa področja Jonasovega treniranja. Videli smo, kakšne številke sta letos Pogačar in Evenepoel obračala na vzponu na Plateau de Beilles (v 15. etapi letošnjega Toura, op. a.), pa tudi na vzponu na San Luco v 2. etapi. Pogačar je na vseh področjih korak pred vsemi. Truditi se moramo, da se mu približamo."

Foto: Guliverimage "Zdi se, kot da Pogačar sploh nima šibkih točk"

Heemskerk priznava, da je to, kar je Pogačarju uspelo letos, več kot impresivno. "Zdi se, kot da sploh nima šibkih točk. Jonas mora napredovati na vseh področjih, da bi bil temu kos. Proučiti moramo torej prag, vzdržljivost, odpornost proti utrujenosti. Prav tako moramo izboljšati njegovo eksplozivnost, kar je zelo težko in zahteva svoj čas."

Heemskerk zatrjuje, da ga ne moti, ko ljudje govorijo, da mora biti Vingegaard 110-odstoten, če bo želel premagati Pogačarja. "To me ne moti, ker je to res. Me pa to motivira in prepričan sem, da motivira tudi Jonasa. Oceniti in pogledati moramo vse, da premagamo Pogačarja. S tem mislim na naslednji teden, zimo, predsezono. Vse do Toura. Vemo, da je pred nami zelo velika naloga. Pogledati moramo vsa področja, da bi oblikovali Jonasovo življenje, da bi lahko zapolnili manjkajočo vrzel. Videti moramo, ali lahko to organiziramo tako, da bo imel čas za svojo družino, hkrati pa bo lahko iz treninga iztržil čim več."

Vingegaard je po dveh zaporednih zmagah na Dirki po Franciji letos moral Pogačarju priznati premoč.

