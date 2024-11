Primož Roglič pred tekmovalnim koncem tedna uživa na kratkem oddihu

Medtem ko so zimski športniki že v pripravljenosti za vstop v novo sezono, kolesarji uživajo v sadovih pretekle sezone. Tudi Primož Roglič, ki ga že prihodnji konec tedna v Singapurju čaka nova ekshibicijska dirka pod okriljem agencije ASO, ki organizira tudi Dirko po Franciji in Španiji, si je vzel nekaj dni za uživanje ob morju.

V zadnjih dneh so bila družbena omrežja profesionalnih kolesarjev in kolesark ter njihovih boljših polovic polna objav na temo počitnic ob koncu sezone. Večina se je odločila za oddih na eksotičnih lokacijah, kjer so tudi novembra dnevi sončni, temperature pa primerne za uživanje v kopalkah.

Foto: Instagram/Urška Žigart Tadej Pogačar in Urška Žigart sta uživala na Sejšelih ob vzhodni obali Afrike, Primož Roglič in njegova žena Lora Klinc Roglič pa sta se po poročanju Ekipe odločila za kratek oddih na Baliju. Roglič je v soboto dirkal na ekshibicijski dirki Saitama na Japonskem, že ta konec tedna pa ga čaka podobna kriterijska preizkušnja v Singapurju, kjer naj bi svojo kariero sklenil britanski sprinter Mark Cavendish.

Sanjska lokacija, kjer uživa Roglič. Foto: Instagram/Primož Roglič

Dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel je z ženo Oumi Rayane v Maroku, kjer raziskujeta korenine njene družine, Tom Pidcock pa je s partnerko najprej nekaj dni preživel v Severni Italiji, nato pa sta počitnice nadaljevala na Maldivih.

Tudi najboljša kolesarka Lotte Kopecky si je vzela čas za počitnice. Trenutno je v Južni Afriki, njena tekmica, Nizozemka Demi Vollering, ki bo prihodnjo sezono oblekla dres francoske ekipe FDJ - SUEZ, pa si je po naporni sezoni baterije polnila v Grčiji, kjer je na enem od sprehodov celo rešila kozo. Njeni navijači so v tem videli ogromno simbolike. Koza (v anglešini goat) je namreč akronim za oznako "Greatest of All Times".

Belgijski sprinter Tim Merlier je z družino počitnikoval na Sardiniji, njegova rojaka Jasper Philipsen in Jorgi Meeus, moštveni kolega Rogliča pri ekipi Red Bull BORA-hansgrohe, pa sta uživala na Tenerifu.

Ekvadorec Ricard Carapaz se je odločil za oddih v domovini, kjer se je lotil ribolova, danski zvezdnik Jonas Vingegaard pa se je že lotil priprav na novo sezono, v kateri naj bi se po govoricah lotil dveh Grand Tourov, Gira in Toura.

