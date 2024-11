Primož Roglič priznava, da je Tadej Pogačar vpeljal povsem nov način dirkanja in da na to privaja tudi sam.

Primož Roglič, ki se trenutno mudi na Japonskem, kjer je danes nastopil na ekshibicijskem kriteriju Saitmana v Tokiu, ki je namenjen promociji kolesarstva v tem delu sveta, in osvojil 2. mesto, je v pogovoru z mediji brez težav priznal, da je bil Tadej Pogačar v letošnji sezoni nepremagljiv in da se je zdelo, kot da ima eno ali dve prestavi več kot drugi. "Nikoli ne veš, kaj bo prineslo naslednje leto, morda bo še boljši. Bom pa sam najbolj zadovoljen, če mi uspe biti najboljša verzija samega sebe," je glede prihodnje sezone po poročanju portala Cyclingweekly dejal Roglič.

Poudaril je, da se z vladavino rojaka ni obremenjeval, ampak se je raje posvečal sebi in svojim pripravam ter privajanju na povsem nov način dirkanja, ki ga je vpeljal prav Pogačar. Gre za to, da se dirka na polno od začetka do konca dirke in da nikoli ne veš, kateri napad bo na koncu odločilen in zmagovalen.

Foto: A.S.O./Thomas Maheux V preteklosti so varčevali z energijo, danes gre na polno od starta do cilja

"Ko sem bil nazadnje tukaj na Saitami leta 2019, je bilo dirkanje nekaj povsem drugega, kot je danes. Zame je izziv, da se še vedno lahko kosam z mlajšimi generacijami in da se privadim na ta način dirkanja. To me zelo privlači," je priznal Roglič, ki je nov način dirkanja opisal z naslednjimi besedami. "Razlika je ogromna. V preteklosti smo varčevali z energijo, trošili pa smo jo le ob pravih trenutkih. Danes pa je vsak dan odločilen, na etapnih dirkah se dirka od prve etape, tudi sto kilometrov pred ciljem moraš biti pozoren. Ali si zraven ali pa lahko pozabiš na zmago. To je povsem drugačen način razmišljanja in drugačen način dirkanja in mislim, da je za nas starejše kolesarje to kar izziv," je priznal Roglič.

Dejal je, da še ni podrobneje preučil trase za Dirko po Franciji 2025, saj je bila uradna predstavitev ravno na njegov 35. rojstni dan, bo pa čas za to v kratkem.

Foto: A.S.O./Thomas Maheux

Program dirk bo znan decembra

Na vprašanje, na katerih dirkah bo nastopil prihodnje leto, je ponovil šalo, ki jo je uporabil že v pogovoru z novinarji v Novi Gorici, češ da se bo najprej pozanimal, kjer bo nastopil Tadej in potem izbral druge dirke, a je potem hitro pojasnil, da programa za prihodnje leto še niso sestavljali in da bo najverjetneje znan v decembru.

Glede prihodnosti in Dirke po Franciji, ki je ena redkih dirk, kjer slovenski prvak še nima skupne zmage, je Roglič dejal, da je zelo zadovoljen s tem, kar je dosegel do zdaj, in da nobena dodatna zmaga ne bo bistveno spremenila njegove kariere. "Bilo bi 'kul' če bi zmago na Touru lahko dodal k mojemu seznamu dosežkov, a tudi brez nje bomo okej," je dejal trikratni zmagovalec Vuelte in nekdanji olimpijski prvak v vožnji na čas.

