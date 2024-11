Je prihodnji Tour de France res zasnovan kot Anti-Pogi Tour?

Po uradni predstavitvi trase za Dirko po Franciji leta 2025, ki vključuje tudi vzpon na Col de la Loze, kjer so se Tadeju Pogačarju lani dokončno razblinile sanje o zmagi na Touru, in vzpon na Mont Ventoux, kjer se ga je Jonas Vingegaard otresel leta 2021, dokler ga Slovenec ni ujel na spustu, so mnogi mnenja, da je trasa prihodnjega Toura v najmanjši možni meri pisana na kožo Pogačarju, da gre celo za t. i. Anti-Pogi Tour. Pa je res? Kaj o tem meni njegov agent Alex Carera?

"Vse vrste tras so mu na nek način pisane na kožo, kajne?" je na uradni predstavitvi trase v Parizu v pogovoru za Cyclism'Actu na vprašanje, ali gre za traso, ki slovenskemu šampionu Tadeju Pogačarju ni pisana na kožo, namignil njegov agent Alex Carera. "Ker je odličen kolesar, močan v gorah in na kronometrih, dobil je že tri Toure in zagotovo bo to njegov osrednji cilj tudi prihodnje leto," je napovedal Carera, ki upa, da bodo tudi Pogačarjevi konkurenti v vrhunski formi.

Alex Carera in Tadej Pogačar leta 2023. Foto: Instagram

Zaradi Pogačarja je treba dirke spremljati veliko bolj zgodaj kot nekoč

Carera je odgovoril tudi na v zadnjem času večkrat ponovljeno vprašanje, ali dirke zaradi dominantnosti slovenskega šampiona res postajajo dolgočasne. "Mislim, da to ne drži. Ljudje ga imajo radi, ker vedno poskrbi za velik spektakel. Ko gledaš TV-prenos, nikoli ne veš, kdaj bo napadel, in to je najpomembnejše. Pred leti je bilo na kolesarskih dirkah pomembnih samo zadnjih deset kilometrov, ljubitelji kolesarstva pa so si pogledali samo zadnjih 20 ali 30 minut dirke. Danes morajo dirko spremljati že tri ure pred koncem prenosa, tako kot denimo na letošnjem svetovnem prvenstvu, tako da je to zelo pomembno za sam spektakel in kolesarstvo," je prepričan Carera.

Tudi Lance Armstrong se ne strinja z mnenjem nekaterih, da je trasa Dirke po Franciji 2025 ustvarjena kot trasa Anti-Pogi Tour:

Bo Pogi prihodnje leto nastopil na Vuelti?

Bo Pogačar prihodnje leto nastopil tudi na Dirki po Španiji, kot se vse pogosteje omenja? "Zelo mogoče, da bo poleg Dirke po Združenih arabskih emiratih, Milano-Sanremu in Flandriji v spomladanskem delu sezone, pred svetovnim prvenstvom v Ruandi, kjer mu trasa zelo ustreza, to eden njegovih glavnih ciljev. A za zdaj so to le ideje," opozarja Carrera, "odločitev bodo sprejeli decembra na ekipnih pripravah na novo sezono. Decembra se bomo pogovorili z njegovo ekipo in Joxeanom Fernandezom Matxinom (glavnim športnim direktorjem, op. a.).

Tadej Pogačar je do zdaj samo enkrat nastopil na Vuelti. Leta 2019 je bil tretji v skupnem seštevku in najboljši mladi kolesar. Foto: Guliverimage Najprej moramo počakati na predstavitev tras vseh Grand Tourov (predstavitev Gira, ki bi morala potekati 12. novembra, je domnevno zaradi težav pri Grande Partenzi (t. i. veliki start) v Albaniji prestavljena za nedoločen čas), potem pa bodo sprejeli odločitev. Ne morem niti potrditi, da bo nastopil na Touru, ki pa je zelo pomemben zanj, za ekipo in za sponzorje. Kar pa zadeva Giro, Vuelto in vse ostalo, bomo morali še malo počakati," pravi Carera.

Glede možnosti, da bi Pogačar prihodnje leto nastopil na vseh treh Grand Tourih (Giro, Tour in Vuelta), pa je ponovil že večkrat slišane besede: Mauro Gianetti in Tadej sta že povedala, da bo to zelo težko.