Dirka po Italiji naj bi se maja prihodnje leto začela v Albaniji, ki naj bi za organizacijo prvih treh etap plačala 7 milijonov evrov, poroča Cyclingnews. Začetek dirke v Albaniji naj bi bil del politične igre za spodbujanje odnosov med Italijo in Albanijo po zgodovini invazije, napetosti in množičnega priseljevanja Albancev v Italijo v zgodnjih 90. letih.

According to our sources, the #Giro Grande Partenza in Albania is at risk.



The agreement is reportedly in jeopardy due to issues involving deal with the Italian government.



Albania had previously offered €7 millions.



RCS will be in Tirana next week for further discussions. pic.twitter.com/xLBDFtT59N