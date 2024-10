Ob torkovi razgrnitvi trase 112. Dirke po Franciji je direktor Toura Christian Prudhomme napovedal zelo tesen boj za skupno zmago vse do predzadnje alpske etape v tretjem tednu dirke. Sprinterski asi se veselijo prvega tedna dirke, ki bo potekal na severu Francije. Menijo, da imajo lepe možnosti obleči tudi ikonično rumeno majico, a direktor opozarja, da bodo tam trase primerne za specialiste za klasične dirke, in si nikakor ne upa napovedati sprinterskih obračunov. Vrača se tudi klanec Col de la Loze, na katerem se je leta 2023 zlomil Tadej Pogačar.

112. Dirka po Franciji bo potekala izključno po francoskih cestah. Tudi tako imenovani "grand depart" ali "veliki odhod" bo naslednje leto v Franciji, čeprav so ga prireditelji v zadnjih nekaj letih pripravili v tujini, nazadnje, letos so kolesarski asi francosko pentljo začeli v Toskani v Italiji. "Grand departi v tujini so bistveni, da Tour de France še bolj zasije, po treh letih, ko se je dirka začela v tujini, pa je napočil čas, da se začne v krajih, kjer je ljubezen do kolesarstva največja," je v intervjuju za časnik L'Equipe povedal dolgoletni direktor Toura Christian Prudhomme.

Sprinterji zastrigli z ušesi

Tour leta 2025 se bo začel na severu Francije v Lillu. Prvi teden dirke bo spet zelo klasičen, s številnimi ravninskimi etapami, zaradi česar so si ob torkovi razgrnitvi trase ustnice obliznili sprinterski asi, ki so bili v zadnjih dveh izvedbah dirke nekoliko prikrajšani, saj so bile etape v začetkih v Baskiji in Toskani veliko bolj razgibane, kot bi si želeli. "Ta Tour nam daje priložnost, že razmišljam o prvi etapi v Lillu, kjer bo priložnost za etapno zmago in osvojitev rumene majice," je ocenil belgijski sprinterski as Jasper Philipsen iz moštva Alpecin - Deceuninck.

A prvi teden ne bo povsem ravninski, opozarja Prudhomme. "Samo poglejte zaključek druge etape z vzponoma na Saint-Hilaire in Mur-de-Bretagne. Te etape so zasnovane v slogu klasike Liège–Bastogne–Liège in posledično primerne za kolesarje, ki lahko zmagajo na Touru. Skupno bo na Touru 2025 šest ravninskih etap, razporejenih v prvih desetih dneh dirke, prav nobena med temi pa ni takšna, da bi zagotavljala zaključni sprint," svari direktor.

Bodo specialisti za klasike pokvarili sprintersko zabavo?

"Prvi teden bi moral ustrezati Remcu." Foto: Guliverimage Že v prvem tednu dirke bi se lahko izkazal Remco Evenepoel, ki se izjemno veseli tudi zgodnjega posamičnega kronometra. Že v peti etapi bi lahko oblekel rumeno majico in jo potem nosil relativno dolgo. "Trase nikoli ne oblikujemo z mislimi na enega kolesarja, a prvi teden bi moral ustrezati Remcu," je za Het Nieuwsblad ocenil načrtovalec trase Toura Thierry Gouvenou. "V začetku trase spominjajo na dirko Liège–Bastogne–Liège, potem je še 33-kilometrski ravninski kronometer, kjer lahko veliko pridobi, a kasneje pridejo etape, kot je tista z vzponom na Col del la Loze, kjer najverjetneje ne bo mogel zasijati," je še dodal.

Svoje priložnosti v prvem tednu vidi tudi Eritrejec Biniam Girmay, ki bo branil zeleno majico najboljšega sprinterja. Girmay je kolesar, ki lahko zablesti tudi na malce bolj razgibanih terenih. "Prvi dan bo priložnost za sprinterje, sicer pa menim, da Tour 2025 ponuja lepo uravnoteženo traso za sprinterje in vse ostale," je ocenil Afričan.

A odločitev o končnem zmagovalcu bo vendarle padla na najzahtevnejših klancih, pravi Prudhomme. "Gorski kronometer v Peyragudesu (13. etapa, op. p.) nikakor še ne bo odločilen. Tudi Ventoux bi moral še pustiti odprt boj za rumeno majico. Ta ne bo odločen vse do zadnjih dveh etap v Alpah," pričakuje direktor. Na najzahtevnejših klancih sta favorita jasna, to sta kolesarja, ki sta v zadnjih petih letih dominirala na francoski pentlji, dvakratni šampion Jonas Vingegaard in trikratni zmagovalec Tadej Pogačar, seveda.

In kaj pravita glavna favorita?

"Mislim, da bo brutalno," je za L'Equipe pričakovanja razkril slovenski as Pogačar. "Alpe so vselej težavne, etapa z vzponom na Col de la Loze pa je najverjetneje kar kraljevska zaradi količine plezanja," še meni najboljši kolesar sveta, ki se je na Touru leta 2023 prav na De la Lozu zlomil in po radijski zvezi sporočil zdaj že legendarne besede: "Konec je. Mrtev sem." Naslednje leto se bo lahko spet soočil s klancem, ki mu je preprečil tretjo zmago. Začasno, to je naposled dosegel letos, in to v izjemnem slogu. A letos se kolesarjem ni bilo treba povzpeti na Mont Ventoux. Naslednje leto se vrača v program. "Ta etapa bo večinoma ravninska, razen vzpona na Ventoux, ki je izjemno težak. Ta klanec je za čiste hribolazce," pravi Pogačar. Veseli se tudi gorskega kronometra v Pirenejih.

Tadej Pogačar bo branil zmago. Foto: Guliverimage

Optimistično pa novo sezono pričakujejo tudi v moštvu Visma | Lease a bike Jonasa Vingegaarda. "Letos nismo imeli občutka, da smo izgubili Tour, tudi ta je bil za nas zmaga," meni direktor nizozemske ekipe Frans Maasen. Vingegaard se je po grdem aprilskem padcu v Baskiji do poletja vrnil na kolo in na Touru zasedel drugo mesto, kar je glede na poškodbe, ki jih je utrpel Danec, zmaga sama po sebi. "Zato je sezono zaključil z dobrimi občutki," še pravi Maasen. Pogačar je bil letos ne glede na vse razred zase, še priznava, a opozarja, da bo sezona 2025 spet nova zgodba. "Vsi v pelotonu moramo narediti korak naprej in zmanjšati ta zaostanek za Pogačarjem. Tour ostaja najpomembnejša dirka sezone, tam bodo nastopili samo najboljši."

Vingegaard je letošnjo sezono sklenil zgodaj in je že začel priprave na naslednjo, v kateri si želi Pogačarju spet ponuditi pravo bitko na dirki vseh dirk.

Etape 112. Dirke po Franciji: 5. 7. 1. etapa: Lille (185 km)*

6. 7. 2. etapa: Lauwin-Planque–Boulogne-sur-Mer (212 km)**

7. 7. 3. etapa: Valenciennes–Dunkerque (172 km)*

8. 7. 4. etapa: Amiens–Rouen (173)**

9. 7. 5. etapa: Caen (33 km)****

10. 7. 6. etapa: Bayeux–Vire (201 km)**

11. 7. 7. etapa: Saint-Malo–Mur-de-Bretagne (194 km)**

12. 7. 8. etapa: Saint-Meen-le-Grand–Laval (174 km)*

13. 7. 9. etapa: Chinon–Chateauroux (170 km)*

14. 7. 10. etapa: Ennezat–Puy de Sancy (163 km)***

15. 7. prost dan

16. 7. 11. etapa: Toulouse (154 km)*

17. 7. 12. etapa: Auch–Hautacam (181 km)***

18. 7. 13. etapa: Loudenvielle–Peyragudes (11 km)****

19. 7. 14. etapa: Pau–Luchon-Superbagneres (183 km)***

20. 7. 15. etapa: Muret–Carcassonne (169 km)**

21. 7. prost dan

22. 7. 16. etapa: Montpellier–Mont Ventoux (172 km)***

23. 7. 17. etapa: Bollene–Valence (161 km)*

24. 7. 18. etapa: Vif–Col de la Loze (171 km)***

25. 7. 19. etapa: Albertville–La Plagne (130 km)***

26. 7. 20. etapa: Nantua–Pontarlier (185 km)**

27. 7. 21. etapa: Mantes-la-Ville–Pariz (120 km)* **** – kronometer

*** – gorska etapa

** – razgibana etapa

* – ravninska etapa

