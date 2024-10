Vingegaardu želi pomagati zlomiti Pogačarja: Da bo kolesarjenje spet razburljivo

"Kar je pokazal letos, je nekaj neverjetnega. Ni zločin, če rečem, da je postalo kar malce dolgočasno gledati. Napade in nihče več ne dvomi, da lahko napad tudi izpelje do konca. Tadej je trenutno tako dober," je o sezoni Tadeja Pogačarja v podcastu Unplogged Mattu Stephensu povedal 32-letni Belgijec Victor Campenaerts.

"Le tako bo kolesarjenje spet razburljivo do zadnjih metrov dirke"

Naslednje leto se vrača v nizozemsko ekipo Visma | Lease a Bike, za katero je kolesaril v letih 2016 in 2017, in čeprav je imel zadnja leta pri moštvu Lotto Dstny dokaj proste roke za lovljenje osebnih ciljev, se je zdaj pripravljen podrediti in biti pomočnik Jonasa Vingegaarda. "Upam, da Vingegaard ne bo imel kakšnih težav in bo Tadeju lahko nudil pravi odpor," pravi odličen kronometrist in specialist za pobege.

"Le tako bo kolesarjenje spet razburljivo do zadnjih metrov dirke," še meni kolesar, ki je leta 2019 popravil tudi svetovni rekord v vožnji na eno uro (55,089 kilometra), a se zaveda, da se bo v močni Vismi moral najprej potruditi, da se sploh uvrsti v izbor za največje dirke, predvsem Tour de France, seveda. "Mislim, da še vedno lahko zmagujem, vendar je težko doseči kaj večjega od etapne zmage na Touru ali podreti svetovni rekord v vožnji na eno uro. Odličen dodatek k mojim uspehom bi bil, da sem del ekipe, ki zmaga na Touru. Zato sem zelo motiviran. Težko se bo uvrstiti v ekipo, a to je moj cilj."

"Kar je Pogačar pokazal letos, je nekaj neverjetnega." Foto: Reuters

"Pogačar sploh še ni dosegel vrhunca"

Tudi izzvati Pogačarja bo zelo težko, se zaveda kolesar, ki je v profesionalni karieri dosegel 12 zmag. "Pogačar sploh še ni dosegel vrhunca. Potrebujemo Jonasa v vrhunski formi. Upam tudi, da bo Remco (Evenepoel, op. p.) lahko naredil še nekaj korakov v pravo smer. Če imate tri kolesarje, ki se borijo za zmage, bodo stvari zagotovo postale veliko razburljivejše."

Vismo bosta v prihodnji sezoni okrepila še Francoz Axel Zingle (prej Cofidis) in Britanec Simon Yates (Jayco AlUla), iz razvojne ekipe se bodo članom priključili še Matthew Brennan, Tijmen Graat, Menno Husing in Jorgen Nordhagen, v Red Bull pa poleg Tratnika odhajata še brata dvojčka Mick in Tim van Dijke, Milan Vader gre v Q36.5 in Koen Bouwman v Jayco AlUla.

