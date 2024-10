Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je v koledarju prestavila dirko Po Sloveniji na zgodnejši in manj ugoden termin. "Mi smo temu nasprotovali, a ni nič pomagalo," je za MMC pojasnil Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji. Enaintrideseta izvedba slovenske pentlje bo po novem od 4. do 8. junija.

"Nismo se strinjali s tem. Nismo popustili, a so nas prestavili za 14 dni," je še za MMC komentiral Bogdan Fink, nezadovoljen z novim terminom dirke. Slovenska pentlja je vse od leta 2005 potekala sredi junija in v drugi polovici meseca, ta termin pa je bil nadvse primeren za ekipe svetovne serije, da so prišle preveriti formo pred francoskim Tourom.

Zdaj bo termin zanje veliko manj privlačen, za nameček pa se bo le tri dni prej v Rimu končala Dirka po Italiji. Dirka Po Sloveniji je bila žrtev igre velikih, še pravi Fink. V koledar je UCI 22. junija umestila enodnevno dirko po Köbenhavnu, ki jo organizira A. S. O., prireditelj Toura, za nameček je v poznejšem junijskem terminu krovna zveza pustila dirko po Belgiji, Slovenci pa smo izviseli.

Z novo sezono se bodo začela pogajanja za umestitev v koledar za obdobje 2026–2029 in Fink upa, da jim bo uspelo pridobiti nazaj tradicionalen termin.

