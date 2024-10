Tadej Pogačar se je ekipi UAE Emirates pridružil leta 2019 in v šestih sezonah dosegel neverjetnih 88 zmag na etapnih dirkah, enodnevnih klasikah in grand tourih. Epsko sezono 2024, v kateri je zmagal tako na Giru kot Touru in postal svetovni prvak, je že četrto leto zapored končal kot najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

Pogačar ob podpisu svoje prve pogodbe z UAE Emirates. "Zelo sem ponosen na podaljšanje pogodbe. Ta ekipa je bila moj dom zadnjih pet let in res si sebe ne morem predstavljati kje drugje. Najboljši trenutki moje kariere so prišli v ekipi UAE Team Emirates in to je dokaz dobrega dela vsega osebja, vodstva, moštvenih kolegov in partnerjev, ki mi omogočajo, da nastopam na najvišji ravni. Zelo sem navdušen nad prihodnostjo. Ta ekipa mi daje najboljše možnosti za boj za zmage in to je točno tisto, za kar si prizadevam," je v izjavi za javnost ekipe UAE Emirates javnosti sporočil prvi kolesar sveta, ki se je ekipi Emiratov pridružil kot 20-letni mladenič, ki je velik potencial kazal že v ekipi ljubljanskega Roga.

I am proud of the @TeamEmiratesUAE victories and their podium finishes in global championships. Their strength reflects the UAE's ambitions in this sport. I wish the cyclists and everyone involved continued success and many more victories in the future. pic.twitter.com/rD2Cp2jsrF — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) October 24, 2024

Nad podaljšanjem pogodbe so navdušeni tudi vodilni možje zasedbe iz Združenih arabskih emiratov. Šef ekipe Mauro Gianetti je ob tem dejal, da je Pogačar "vodja te zasedbe in najboljši kolesar na svetu". "Tadej se je ekipi pridružil kot ambiciozen mladenič, v vsem tem času pa se je razcvetel v letošnjega zmagovalca Gira, Toura in svetovnega prvenstva. Njegov talent je nesporen, hkrati pa je eden najbolj zagrizenih in predanih delavcev v kolesarski karavani. Navdušen sem, da bo kot tak ostal v naši ekipi," je ob tem dodal Gianetti.

Na Pogačarjeve uspehe je izjemno ponosen tudi predsednik ekipe UAE Emirates Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri. "To je poseben trenutek za ekipo in kolesarjenje tukaj v Združenih arabskih emiratih. Tadej je neverjeten talent, ki tako dobro predstavlja ZAE. Je svetilnik navdiha za naslednjo generacijo, mnogi ga obožujejo in ljubijo. Bilo mi je privilegij opazovati, kako se razvija v osebo, kakršna je danes, in ne bi mogel biti bolj ponosen na to, kar je dosegel za našo ekipo. Ker še naprej vidimo, da naš šport postaja močnejši po vsej regiji, ni dvoma, da je Tadej skupaj s svojimi moštvenimi kolegi velik razlog za to. To je poseben dan za kolesarjenje in zelo smo navdušeni nad prihodnostjo."

Do konca sezone 2030 ima pogodbo sklenjeno tudi 18-letni španski up Pablo Torres (UAE Gen Z), ki se bo ekipi UAE Emirates pridružil prihodnjo sezono, medtem ko je Belgijec Wout van Aert z ekipo Visma-Lease a Bike podpisal doživljenjsko pogodbo.

Preberite še: