Vingegaard ne izgublja časa, ampak na polno trenira

Tim Heemskerk, trener Jonasa Vingegaarda, je v pogovoru za spletni portal Velo priznal, da je bil Tadej Pogačar to sezono nepremostljiva ovira za Danca. "Moramo sprejeti dejstvo, da je Pogačar letos precej dvignil letvico. Po drugi strani pa je res velika prednost, da smo lahko zgodaj začeli priprave z Jonasom. Moramo pritiskati in zmanjšati razliko," je dejal Dančev trener pri ekipi Visma-Lease a Bike.

Vingegaard je na letošnjem Touru zasedel drugo mesto za Pogačarjem, a v seštevku zaostal več kot šest minut, potem ko ni imel idealnih priprav po grdem padcu na dirki po Baskiji.

Padec, 12 dni bolnišnice in hitre priprave na Tour

"Jonas je 12 dni preživel v bolnišnici brez kakršnekoli aktivnosti. Izgubil je ogromno mišične mase, kar je pustilo posledice v nadaljevanju sezone," je Heemskerk spomnil na grozljiv padec v četrti etapi baskovske pentlje, pri čemer si je zlomil nekaj reber in predrl pljuča.

Sedemindvajsetletni Danec trenutno postavlja temelje z zgodnjim začetkom priprav. "To smo potrebovali. Po tistem padcu nam je poleti manjkalo nekaj stvari," je dodal njegov trener. "Zelo dobro trenira na kolesu, poudarek pa je na moči in kondiciji. To je postopek normalizacije treninga, potem ko je izgubil nekaj mišične mase."

Ne trdijo, da bi brez padca Vingegaarda zlahka premagali Pogačarja

Heemskerk je obenem poudaril, da v procesu treninga ne smejo samoumevno trditi, da bi bil na letošnji francoski pentlji ob normalnih pripravah Danec na Pogačarjevi ravni. "Nikakor si ne smemo privoščiti trditev, da bi s pravimi pripravami premagali Pogačarja," je sprva poudaril in dodal: "Moramo analizirati in storiti vse, da ga premagamo. V tem pogledu je pomemben vsak naslednji teden, celotna zima in priprave na novo sezono. Tako bo vse do Toura. Vemo, da je pred nami zahtevna naloga."

Skrbi jih, da bi bil prehitro predober

Dančev trener je v pogovoru za Velo izpostavil, da se Vingegaard tako psihično kot fizično počuti dobro. "Stvari potekajo v redu. Trenutno nas najbolj skrbi, da bi bil prehitro predober. To se lahko zgodi s tako nadarjenimi kolesarji," je dodal o dvakratnem zmagovalcu Toura (2022, 2023).

"Telo potrebuje čas, da se ponovno sestavi. Jonas pa je naravnost iz bolniške postelje začel rehabilitacijo in priprave na Tour. To vzame ogromno energije in njegovo telo po takšnem poteku dogodkov nikoli ni zares okrevalo," je še za konec pristavil Heemskerk.

Vingegaard je po dirki po Franciji sicer nastopil na dveh preizkušnjah. Klasike San Sebastian ni končal, dobil pa je avgustovsko večdnevno dirko po Poljski. Trenutno je pri 36 zmagah v karieri.

Nova kolesarska sezona se bo na najvišji ravni v svetovni seriji začela sredi januarja z dirko po Avstraliji.

