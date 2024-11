Rogliča ujeli v zadnjih metrih, zmaga za Eritrejca Girmaya #video

Čeprav je večina profesionalnih kolesarjev na zasluženem oddihu, pa so se nekateri odzvali povabilu agencije ASO, ki organizira Dirko po Franciji in Španiji, in nastopili na ekshibicijskem kriteriju Saitama na Japonskem, ki je namenjen promociji kolesarstva. Na današnji deževni preizkušnji, ki jo je s sodelovanjem v begu v zadnjih desetih kilometrih zaznamoval tudi slovenski as Primož Roglič, je zmagal Eritrejec Biniam Girmay, nosilec zelene majice na zadnjem Touru. Roglič, ki je dirkal v rdeči majici zmagovalca Vuelte, je v zaključnem sprintu za drugo mesto ugnal Britanca Marka Cavendisha. Lani je na tem prizorišču slavil Tadej Pogačar, ki je tokrat dirko izpustil.