"Tadej ni naprodaj!" Odkupna klavzula za Pogačarja kar 200 milijonov evrov!

Tadej Pogačar bo v prihodnjih šestih letih v kolesarski ekipi UAE Emirates zaslužil skoraj 50 milijonov evrov, poroča italijanska La Gazetta dello Sport. Prvi kolesar sveta ima v novi pogodbi še enkrat višjo odkupno klavzulo. Ta se je s 100 milijonov povečala na neverjetnih 200 milijonov evrov. Kaj to pomeni v praksi? "Da Tadej ni na prodaj," je jasen šef njegove ekipe Mauro Gianetti.

Tadej Pogačar je pred kratkim podpisal novo pogodbo z ekipo UAE Emirates. Pogodbo sta obe strani podaljšali do leta 2030, ko bo Pogačar dopolnil 32 let. Slovenski kolesarski superzvezdnik naj bi po poročanju italijanske La Gazette dello Sport po novem na leto zaslužil okoli osem (prej šest) milijonov evrov, kar je največ v kolesarski karavani, a še vedno precej manj, kot zaslužijo najboljši nogometaši.

Bistveno višja je tudi odkupna klavzula. Če bi katerakoli druga ekipa želela Pogija zvabiti v svoje vrste, bi ekipi UAE najprej morala odšteti neverjetnih 200 milijonov evrov, kar je skoraj zagotovilo za to, da bo Pogačar do konca kariere ostal v ekipi Emiratov.

Za primerjavo, Pogačarjeva glavna tekmeca na letošnjem Touru Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) naj bi na leto zaslužila okoli pet milijonov evrov.

Zaradi Pogačarja je kolesarstvo v ZAE postalo nacionalni šport

Mauro Gianetti Foto: Ana Kovač "Tadej ni na prodaj," je v pogovoru za Gazetto poudaril glavni menedžer ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti.

"Ne želi si drugam, zdaj je del Združenih arabskih emiratov. To, kar počne za Abu Dabi (glavno mesto Združenih arabskih emiratov, op. a.), je vredno več kot dirke, na katerih zmaguje.

Pogačar je na to ponosen, on je tisti, ki ustvarja navdušenje v državi, zaradi njega je narod odkril kolesarstvo, zelo dobro se razume tudi s kraljevo družino.

Kolesarstvo je postalo nacionalni šport. V državi gradijo nove kolesarske steze, do konca leta 2025 bo zgrajena tudi nova kolesarska pista. Abu Dabi bo leta 2028 gostil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, leto pozneje pa še svetovno prvenstvo na dirkališču," je povedal Gianetti.

Dirka po Franciji, Milano–Sanremo, nekaj na tlakovcih in svetovno prvenstvo

Čeprav se je kolesarska sezona šele nedolgo nazaj končala, pa so misli počasi že usmerjene v prihodnjo. Že zdaj je jasno, da bo Pogačar prihodnje leto zagotovo branil zmago na Dirki po Franciji, medtem ko so preostali cilji še nekoliko nedorečeni.

"Tour bo osrednji cilj sezone 2025. Vem, da se bom ponovno srečal z Jonasom Vingegaardom, ki je zelo dobra konkurenca, in vem, da bo prihodnje leto močnejši kot kadarkoli prej," je dejal Pogačar ob robu svetovnega prvenstva v e-športih v Abu Dabiju, ki se ga je udeležil kot poseben gost. "Med cilji bo tudi dirka Milano–Sanremo, nekaj na tlakovcih (najverjetneje bo to Flandrija, op. a.) in svetovno prvenstvo v Ruandi."

Gianetti: Na Pariz–Roubaixu ga še ne bomo videli

Gianetti je v pogovoru za Gazetto še poudaril, da bo Pogačar imel dobro uravnotežen koledar za sezono 2025, na katerem bosta verjetno spet dve tritedenski dirki. "Lahko se zgodi, da bo nastopil tudi na Giru ali na Vuelti, ne bomo pa ga videli na dirki Pariz–Roubaix, saj ne moremo vedno pričakovati, da bo fenomen."

Pogačar in njegova zaročenka Urška Žigart sta se pravkar vrnila s počitnic na Sejšelih in bosta verjetno v prihodnjih dneh v Sloveniji. Priprave ju čakajo v decembru.

Preberite še: