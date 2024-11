Ganljivo sporočilo odhajajočemu Janu Tratniku. "Pa pozdravi Primoža."

"Hvala, ker si bil vedno na voljo, da pomagaš svojim sotekmovalcem. Tvoj talent je neizpodbiten, tvoja zmaga na Omloopu pa absolutni vrhunec tvojega obdobja v ekipi Visma | Lease a Bike," so danes Janu Tratniku v slovo zapisali pri nizozemski ekipi Visma | Lease a Bike.

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐉𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐭𝐧𝐢𝐤,



Thank you for always being there to help your teammates. Your talent is undeniable, with your win at the Omloop as the absolute highlight of your period at Team Visma | Lease a Bike. We’ll miss not only your abilities as a rider, but… pic.twitter.com/By5v46HHmT