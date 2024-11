Danska se lahko pohvali z dvema junakoma Dirke po Franciji. Kot prvi je leta 1996 Tour de France osvojil Bjarne Riis, v letih 2022 in 2023 pa še Jonas Vingegaard. Glede drugega se pojavljajo govorice, da bi prihodnje leto morda nastopil na uvodnih dveh Grand Tourih, kar se Riiseju ne zdi modra odločitev.

Letos je slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar v velikem slogu prikazal, da je mogoče v istem letu osvojiti dve največji tritedenski dirki: Giro d'Italia in Tour de France.

Verjetno bi osvojil tudi špansko Vuelto, če bi se podal nanjo, vendar se je osredotočil na priprave na svetovno prvenstvo v Zürichu, kjer je v velikem slogu osvojil še prestižno mavrično majico, ki jo dobi najboljši na cestni preizkušnji. Videti je, da je takšnega podviga v tem trenutku zmožen le on.

Misli, da ni pametno, da se Jonas odloči za to

Z mislijo Giro-Tour naj bi se za leto 2025 poigraval tudi Jonas Vingegaard, ki je imel letos ogromno smole ob padcu na Dirki po Baskiji. V zraku je bil celo njegov nastop na Touru, vendar se je na koncu odločil za odhod v deželo galskih petelinov, kjer je moral premoč priznati le Pogačarju. Tako se lahko oba pohvalita, da sta po dvakrat osvojila dirko vseh dirk.

Bjarne Riis je leta 1996 osvojil Tour de France. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred skoraj tridesetimi leti je sloviti Tour de France osvojil Bjarne Riis, ki je v velikem slogu premagal osrednjega favorita Miguela Induraina in tako prekinil njegovo petletno zaporedno vladavino na francoskih cestah. Danec je bil do leta 2022 edini kolesar iz te severnoevropske države, ki se je lahko pohvalil s tovrstnim podvigom. Nato ga je nasledil Vingegaard, ki pa mu Riis polaga na dušo naslednje: "Videli smo, da lahko Pogačar prevozi Giro in kmalu zatem še Tour. Pričakujemo, da je tega zmožen tudi Jonas. A če želi Jonas iti na Tour de France, jaz na njegovem mestu ne bi šel najprej na Giro."

"Ne zdi se mi verjetno, da bi pred tem kolesaril še na Giru"

V nadaljevanju pogovora za danski BT je še opozoril: "Mislim, da bi bilo enkratno, če bi tudi Jonas odpeljal oboje, a obstaja stopnja tveganosti. Pri Vismi dobro vedo, kako bi si opomogel in kako bi ga naredili najmočnejšega. Tour je njegova osrednja prioriteta, zato se mi ne zdi verjetno, da bi pred tem kolesaril še na Giru."

Foto: Guliverimage

Glede na dogodke zadnjih let je jasno, da sta Pogačar in Vingegaard osrednja favorita za zmago na Dirki po Franciji leta 2025. Organizator se je odločil, da bo proga prihodnje leto vključevala klance, na katerih je imel Pogi težave. A je jasno, da ravno takšni izzivi delajo slovenskega kolesarja še močnejšega, zato lahko pričakujemo, da se bo do potankosti pripravil na francoske terene za leto 2025.

"Morda bo Jonas skušal poskusiti kaj novega. To je možnost."

"Če bi Jonas letos zmagal na Touru, potem bi bila stvar drugačna. A trenutno ni branilec naslova najboljšega. Veliko stvari vedo le v njegovi ekipi, mi pa jih ne. Morda bo Jonas poskusil kaj novega. To je možnost," je dodal Riis.

Pogačar in Vingegaard bosta tudi leta 2025 glavna favorita za zmago na Touru. Foto: Guliverimage

Kakšni bodo načrti najboljših kolesarjev v letu 2025, bomo izvedeli decembra, ko bodo imele ekipe priprave. Tadej Pogačar se bo v začetku decembra z moštvom UAE Emirates pripravljal v okolici Benidorma v španski pokrajini Alicante. Primož Roglič bo imel ekipne priprave na Majorki in ima predviden medijski dan 14. decembra, v zadnjem mesecu letošnjega leta pa bo skupaj z odgovornimi načrte razkril tudi Vingegaard.