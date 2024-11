Evenepoel: Ne bom se prilagajal Pogačarjevem programu

Belgijec Remco Evenepoel je poudaril, se nikakor ne bo prilagajal programu Tadeju Pogačarju, absolutnemu vladarju leta 2024, zatrdil je celo, da uživa tekmovati z njim. "Pravzaprav zelo rad dirkam proti Pogačarju. Poleg tega, da je šampion, je tudi dober fant. V čast mi je tekmovati z njim, njega vidim kot izziv. Sem ga pa tudi že premagal, upam, da bo tudi naslednje leto kakšen dan, ko ga bom. Zdaj lahko samo upam, da ne bo še napredoval," je dejal Evenepoel.

Belgijec za sezono 2024 trdi, da je izpolnil vse večje cilje, za najboljši dan pa ni ocenil enega od dveh olimpijskih, ampak 17. etapo dirke po Franciji, ki jo je končal na tretjem mestu, ko je pridobil deset sekund v boju proti Pogačarju in 12 proti Jonasu Vingegaardu.

"V pretekli sezoni sem dominiral na kronometru. Opazil sem tudi, da sem med boljšimi plezalci, a dva sta še boljša. Pogačar in Jonas Vingegaard sta moji novi referenčni točki. Vsi vedo, da so moji preostali cilji zmaga na Giru in Tour, zato želim v to v celoti vlagati. Naslednje leto bom na Touru poskušal zmanjšati zaostanek za njima, ki je bil letos velik. In pa izkoristiti priložnosti, ki se mi ponudijo. Tako, kot sem jo imel ob mojem najboljšem dnevu v letošnji sezoni, v 17. etapi, a je nisem izkoristil," se je po njegovem najboljšega dneva v sezoni spomnil Evenepoel.

"Tri kilometre pred ciljem sem jima ušel, kar me je popolnoma presenetilo, kot da bi se ustrašil tega, zame je bil to nov položaj. Videl sem, da se nista odzvala in pomislil, kaj je zdaj to. Zajela me je nekakšna panika, spraševal sem se naj zdaj nadaljujem ali naj varčujem z močmi. Tisti dan bi lahko naredil več. Če bom prihodnje leto prišel v to situacijo, vem, da moram dati vse od sebe," se zamujene priložnosti zaveda olimpijski prvak v kronometru in v cestni vožnji.

Remco Evenepoel Foto: Guliverimage Za naslednjo sezono še ne ve, ali bo poleg Toura nastopil še na Giru ali Vuelti. "Lani kombinacija Giro-Tour ni bila mogoča, če si želel biti v vrhunski formi za olimpijske igre. Zdaj lahko razmislimo o tem, vendar bomo najprej počakali in videli, kakšna bo proga. Če bom vozil Giro, ne bom vozil ardenskih klasik, kot sta Valonska pušica in Amstel Gold Race. Nikoli pa ne bom preskočil Liege-Bastogne-Liege, če bom zdrav," trdi Belgijec, ki je imel idejo tudi nastopiti na dirki Pariz Roubaix.

"To je bilo, preden sem okusil Tour, zdaj tega ni več v načrtu. V naslednji sezoni ne bom vozil niti dirke po Flandriji, Milano-San Remo je še vedno možnost, odvisno bo od tega, ali bom za uvod v sezono izbral dirko Tirreno-Adriatico ali Pariz-Nica," je napovedal kolesar ekipe Soudal-QuickStepa, ki se je dotaknil tudi svoje ekipe na letošnjem Touru.

"Tudi to je zelo pomembno, ekipa kot celota mora biti v vrhunski formi. Tour ni igrača. Tam ni enostavno voziti na generalno razvrstitev. Vsi moramo biti res 110-odstotni. Ne bom rekel, da letos ni bilo dobro, ampak mislim, da bi lahko bilo boljše. Če želimo biti konkurenčni ekipam, kot sta Visma-Lease a Bike in UAE Emirates, moramo kolektivno dvigniti raven. Ampak šefi to vedo. S kolesarji in trenerji morajo to urediti," je Evenepoel malce pritisnil na vodilne može svoje ekipe na čelu s Patrickom Levevrejem.