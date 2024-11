Veliko prahu se je letos dvigovalo okoli belgijskega kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela in njegovega morebitnega prestopa v vrste Red Bull - BORA - hansgrohe, vendar na koncu iz te moke ni bilo kruha. V javnosti so zdaj zaokrožile informacije, s kakšnimi zneski naj bi v nemško-avstrijskem moštvu vabili Belgijca.

Remco Evenepoel je vroča žemljica v kolesarskem svetu. S svojimi predstavami je navduševal tudi letos, zlasti na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je prikolesaril do obeh zlatih odličij na cestni preizkušnji in posamičnem kronometru, novo zlato pa je dodal še v kronometru na svetovnem prvenstvu v Zürichu. Premierni nastop na sloviti Dirki po Franciji je zaključil na tretjem mestu za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom.

Celotno poletje se je tudi veliko ugibalo in še več govorilo, da naj bi se zanj zanimali pri Red Bull - BORA - hansgrohe. Govora je bilo celo o odkupu pogodbe, ki jo ima pri Soudal Quick-Stepu.

Dvomestna milijonska številka?

Pri cyclinguptodate povzemajo belgijskega kolesarskega strokovnjaka Michela Wuytsa, ki je dejal, da je imel Remco na mizi ponudbo. "Po divjem plesu najbogatejših ekip okoli njega bo Evenepoel postal zakon pri nekoliko obubožanem Soudalu Quick-Stepu," piše izkušeni Wuyts v svoji kolumni za HLN in razkriva podrobnosti o tem, kaj so Evenepoelu ponudili pri Red Bull - BORA - hansgrohe: "Pogodba za Evenepoela je bila res pripravljena. Deset milijonov na leto in trije pomočniki, vključno z vodjo ekipe Lodewyckom."

Foto: Guliverimage

Znesek bi bil torej celo višji od tega, kar Pogačar dobi pri UAE Emirates ob podaljšanju pogodbe do leta 2030. V zvezi s slovenskim šampionom se v medijih govori o osmih milijonih evrov letno.

Lefevere je zacementiral Remcove pomočnike v ekipi

Zato pa ponudba moštva Primoža Rogliča ni bila pogodu prvemu človeku Soudal Quick-Stepa Patricku Lefevereju, ki je zadovoljen, da bo Evenepoel tudi v prihodnjem letu kolesaril za njegovo ekipo. "Lefevere je postavil ovire za prestop pomočnikov in tako zalepil Evenepoela, da nadaljuje v njegovih vrstah," pojasnjuje Wuyts in dodaja, da naj bi glavni operativni direktor Jurgen Foré priskrbel nekaj dodatnega denarja za zvišanje plače belgijskemu kolesarju.

Remco Evenepoel in Primož Roglič leta 2025 še ne bosta moštvena kolega. Se lahko to v prihodnje spremeni? Foto: Guliverimage

V primerjavi s ponudbo Red Bulla naj bi bila nižja za pet milijonov evrov: "To se zdi veliko, a upravičeno glede na drugo mesto Evenepoela na lestvici UCI. Znesek zagotavlja zadostno osnovo, da se projekta Tour loti ambiciozno."