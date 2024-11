Kako Tadej Pogačar odgovarja na govorice, da je Tour 2025 zastavljen tako, da bo zanj čim težji #video

Danes mineva natanko mesec dni od zadnje dirke (Lombardija) in zadnje zmage Tadeja Pogačarja v neverjetni sezoni 2024. Sezoni s 25 zmagami, tudi dvojčkom Giro-Tour in naslovom svetovnega prvaka, ter slavjem na spomenikih Liege-Bastogne-Liege in Lombardiji, sezoni, ki jo bo 26-letni slovenski šampion težko presegel. Sinoči je v Ljubljani, kjer se je udeležil slavnostne prireditve ob 75. obletnici njegovega prvega kluba KD Rog in prejel Rogovo zlato kolo, priznal, da že postavlja temelje za novo sezono.

V njej bo osrednji cilj znova napad na zmago na francoskem Touru, napovedal pa je tudi najverjetnejši nastop na Dirki po Združenih arabskih emiratih konec februarja, ki je zelo pomembna preizkušnja za njegovo ekipo.

Kaj pravi o trasi prihodnjega Toura in kako komentira govorice, da so jo organizatorji sestavili natanko tako, da mu bo čim manj po godu, da gre za ti. Anti-Pogi Tour?

"Vsako leto se špekulira, za koga je proga sestavljena in komu je najbolj pisana na kožo. Sam bolj gledam na to, da grandtour traja 21 dni in je zame tak kot vsak drug. Na sporedu so težke in malo manj zahtevne etape, pa bolj ali manj stresne, in pri tem ti drugega ne preostane, kot da si tri tedne povsem osredotočen in v formi. To, kakšna je trasa, mi ne pomeni kaj dosti, jo pa vseeno rad prej spoznam poznam in si predhodno ogledam vzpone, ki me čakajo."

Organizatorji z 'Anti-Pogi' traso Toura Pogačarja samo še dodatno motivirajo

Kar zadeva namigovanja, da so organizatorji traso Toura 2025 zastavili tako, da mu bo čim manj pisana na kožo, Pogačar pravi: "Zame je vsaka trasa Toura bolj ali manj enaka. Ne moreš poleteti na Luno, ostati moraš v Franciji in prevoziti vse prelaze, ki so na trasi. Stil dirke je vsako leto bolj kot ne enak, tako da moraš biti pripravljen na vse. Mogoče so organizatorji za prihodnje leto res vključili ravno tiste tri vzpone, kjer na prejšnjih izvedbah nisem blestel (Col de la Loze, Mont Ventoux in Hautacam) in me želijo spet nekoliko stestirati, ampak s tem samo še dodatno prilivajo olja na ogenj," je dal vedeti, da ga trasa ne bo spravila iz tira, ampak bo zaradi izzivov na njej samo še bolj motiviran.

Sezona 2025: dva grandtoura, Milano-Sanremo, Flandrija, za začetek pa Dirka po ZAE

Glede tekmovalnega koledarja za prihodnjo sezono Pogačar natančnih odgovorov še nima, se bo pa v prihodnosti najverjetneje še kar nekajkrat odločil za dve tritedenski dirki v eni sezoni.

"Po letošnji sezoni lahko rečemo, da sta dva grandtoura v eni sezoni kar v redu opcija (letos je zmagal na Giru in Touru, op. a.), in mislim, da bom tako nadaljeval še kar nekaj let," je dejal Pogačar, ki pa ni želel javno razpravljati o tem, ali bo prihodnje leto Touru dodal Giro ali Vuelto, kjer skupne zmage še nima.

Foto: Ana Kovač Kar zadeva konkretnejši program za sezono 2025 je Pogačar ostal bolj zadržan. "O programu še ne morem povedati kaj dosti, o tem se bomo z ekipo dogovarjali decembra ali še pozneje, bomo pa tako kot smo vsako leto, pri tem precej fleksibilni. Morda bom sezono začel z Dirko po Združenih arabskih emiratih, gre za domačo dirko moje ekipe, tako da je kar dobra izbira za začetek sezone. Bomo videli, kako se bomo dogovorili decembra."

Izziv so dirke, kjer še ni zmagal

Na vprašanje, kako si po tako uspešni sezoni, kot je bila lanska, sploh zastaviti cilje in izzive, je imel odgovor pripravljen. "Moj cilj in izziv so zagotovo dirke, kjer še nisem zmagal, na primer dirka Milano-Sanremo (letos je bil tretji, op. a.). To dirko si res želim zmagati, nanjo se bom temeljito pripravil in dal vse od sebe, to bo zagotovo velik cilj v prvem delu sezone. Dober izziv so tudi dirka po Flandriji in podobne dirke, ki mi niso najbolj pisane na kožo. Pa seveda Tour, ta je cilj in izziv vsako leto znova. Nikoli ne moreš reči, da si šel prevečkrat na Tour ali da si prevečkrat zmagal. To je zgodba, ki se nikoli ne konča. Seveda pa si želim prihodnje leto v Ruandi ubraniti mavrično majico," je napovedal aktualni svetovni prvak, ki bo v novo sezono vstopil z novo, donosnejšo pogodbo, ki naj bi mu v prihodnjih šestih letih (do leta 2030) prinesla okoli 50 milijonov evrov.

"Plača je dobra, več kot sam potrebujem. Želim vračati v kolesarstvo."

Ali ima vizijo o tem, kam vložiti prisluženi denar? "Naša sezona je tako naporna, da nimaš časa razmišljati, kako boš zapravil denar," se je najprej pošalil Pogačar, nato pa nadaljeval v bolj resnem tonu. "Plača je dobra, več kot sam potrebujem, zato smo tudi ustanovili Fundacijo (Tadeja Pogačarja), pomagamo tudi Pogi Teamu in Pika Teamu (tako se bo v novem letu imenovala sestra ekipa Pogi Teama, ki bo združevala mlajše selekcije kolesark). Na ta način vračam v kolesarstvo. Sam sem kot otrok imel zelo dobre možnosti, dobil sem vse, kar sem potreboval za svoj napredek. Če lahko nekako vrnem kolesarstvo, bom to tudi storil," je obljubil.

'Off-season' vsako leto mine hitreje

Pogačar je teden dni po zadnji dirki v sezoni preživel v Monacu, kjer je med drugim urejal tudi nekolesarske zadeve, kot se je izrazil, sledil je ekipni kamp v Združenih arabskih emiratih, kjer ga je čakala gora sponzorskih obveznosti, nato je končno napočil dober teden dni pravega oddiha na Sejšelih, v družbi življenjske sopotnice, kolesarke Urške Žigart.

Je dobro izkoristil dneve po sezoni? "Vsako leto, ko sem starejši, se mi zdi, da 'off-season' prehitro mine. Poskušal sem uživati do maksimuma, zdaj pa spet nazaj k resnim zadevam," je napovedal. "Za dirke je še prezgodaj, se je pa trdo delo že začelo," je še namignil. Pogačar bo 24. novembra nastopil na dobrodelni kolesarski dirki v Monacu.

