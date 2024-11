Tadeju Pogačarju v Ljubljani prva v seriji nagrad po sanjski sezoni #foto

Danes zvečer so v Ljubljani ob 75. obletnici KD Rog na gala prireditvi podelili Rogova zlata kolesa za najboljše kolesarje v sezoni 2024. V kategoriji mlajših članov (do 23 let) je priznanje prejel Gal Glivar, v ženski konkurenci je slavila Urška Žigart, v moški pa seveda nihče drug kot prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Kuliso slavnostne prireditve so popestrila Pogačarjeva zmagovalna kolesa z Gira, Toura in svetovnega prvenstva ter lovorike z največjih dirk letošnje sezone. Večer zvezd, ki ga organizira Kolesarska zveza Slovenije, bo na sporedu prihodnji ponedeljek.