Legendarni Francoz Pogačarju svetuje, da javno objavi vse svoje podatke

Nekdanji francoski kolesar Bernard Hinault je izjavil, da še zdaleč ni nemogoče, da bo Tadej Pogačar postal ne le prvi kolesar v zgodovini, ki bo zmagal na šestih dirkah Tour de France, ampak da bo mejnik morda postavil še višje. Hinault, ki je tako kot Eddy Merckx, Jacques Anquetil in Miguel Indurain na dirki vseh dirk, slovitem Tour de Franceu, zmagal petkrat, je to napovedal med vrsto praznovanj in intervjujev ob svojem 70. rojstnem dnevu, ki ga praznuje prav danes.

Bernard Hinault je v pogovoru za italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport izjavil še, da verjame, da bo Tadej Pogačar prvi kolesar v zgodovini, ki bo zmagal na vseh treh grand tourih (Giru, Touru in Vuelti) v eni sezoni, in da trenutno med francoskimi kolesarji ne vidi nikogar, ki bi bil sposoben zmagati na Touru.

Na vprašanje, kakšne so podobnosti med današnjim kolesarstvom in tistim v eri Eddyja Merckxa in Hinaulta, je dejal, da si vrhunski kolesarji danes ne zastavljajo teh vprašanj, ampak namesto tega sezono od začetka do konca odpeljejo s polno paro. Ali to pomeni, da bo na primer Pogačar kot najboljši kolesar svoje generacije presegel športne dosežke Hinaulta in Merckxa? "Če ne bo kakšnih nepredvidenih okoliščin, mu bo to uspelo brez težav. Že to, kar je dosegel do zdaj, je dovolj zgovoren podatek. A pri njem me najbolj navdušuje to, da je pri 26 letih osvojil že tri Toure, na preostalih pa je končal na drugem mestu. Ni izključeno, da jih lahko osvoji najmanj šest," je prepričan Hinault, zadnji Francoz, ki je dobil Tour.

Hinault je zadnji francoski kolesar, ki je zmagal na Touru. Od takrat je minilo že 39 let. Foto: Getty Images

Od zadnje francoske zmage na Touru bo prihodnje leto minilo že 40 let, Hinault pa je prepričan, da trenutno med francoskimi kolesarji ni niti enega takega kalibra, ki bi lahko naskakoval zmago na Touru, kaj šele da bi mu to uspelo. "Mogoče je moj naslednik že rojen, še vedno pa ne vozi kolesa," je prepričan.

Kolesarji, ki so petkrat zmagali na Dirki po Franciji: Jacques Anquetil (Francija) - 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 Eddy Merckx (Belgija) - 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 Bernard Hinault (Francija) - 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 Miguel Indurain (Španija) - 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Lance Armstrong je na Touru slavil sedemkrat, a so njegove zmage zaradi uporabe prepovedanih snovi in sredstev izbrisane iz zgodovine kolesarstva.

Na vprašanje novinarja Gazzette, ali sam sebe še vedno dojema kot legendo kolesarstva, je Hinault odgovoril z vprašanjem: "Ampak ali je zdaj gotovo, da to sploh sem? Bil sem [legenda, op. p.] v svojem obdobju, tako kot Merckx in tako, kot je vsako obdobje kolesarske zgodovine imelo svoje referenčne točke – Coppija, Bartalija, Anquetila, pred mano Bobeta in nato Induraina. Sam ničesar ne obžalujem. Dirkanje sem opustil zgodaj, pri 32 letih, vendar sem imel to srečo, da sem se lahko sam odločil in to na točki, ko je moja želja po nadaljevanju kariere zbledela. Vsi te odločitve takrat niso razumeli – pravzaprav bi rekel, da komaj kdo."

Tadej Pogačar je bil v tej sezoni enostavno razred zase. Foto: Guliverimage/AP

Hinault Pogačarju predlaga, da javno objavi vse podatke o svojih predstavah



Hinault je ob 70. obletnici spregovoril tudi za francoski športni časnik L'Equipe, kjer so ga med drugim vprašali, kako glede na vprašanja o dopingu, ki se občasno pojavljajo ob izjemnih predstavah slovenskega šampiona. Hinault je dejal, da so takšne opazke vedno negativne. "Tega ne razumem. Zakaj teh vprašanj [o dopingu, op. p.] ne zastavimo francoskim vrhunskim športnikom, ki kraljujejo v drugih športih, tako kot Pogačar v kolesarstvu? V drugih državah o njem ne dvomijo. Na njegovem mestu bi javno objavil vse svoje fiziološke podatke, to bi vse pomirilo," predlaga Hinault.

