"Kjer je dim, je verjetno tudi ogenj." Primož Roglič o govoricah o prestopu Evenepoela in odnosu s Pogačarjem. #video

Primož Roglič je v pogovoru za Flobikes izjavil, da ni posebej spremljal govoric glede morebitnega prestopa Remca Evenepoela k ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, kar bi lahko zamajalo njegovo vlogo nespornega vodje ekipe. "Če sem iskren, o tem sploh nisem razmišljal. V življenju imam že tako dovolj izzivov, zato o nečem, kar bi se morda lahko zgodilo, ne želim razmišljati."

Primož Roglič v intervjuju za Flobikes:

Pa je bila možnost prestopa Evenepoela sploh realna? "Kjer je dim, je verjetno tudi ogenj. Ne vem, ne poznam podrobnosti, ne vem, ali je sploh prišlo do dogovarjanja, bomo videli. Je pa tako kot pri vseh stvareh, imaš pozitivne in manj pozitivne stvari. Tudi brez Remca v ekipo prihaja ogromno močnih kolesarjev, od Jana Tratnika, Lazkana, bratov dvojčkov Van Dijke, … Ekipa se razvija in raste na vseh področjih."

O odnosu s Pogačarjem: Ne hodiva ravno vsak konec tedna na pivo, se pa pogosto vidiva

V nadaljevanju pogovora je Roglič obnovil zgodbo o prestopu iz smučarskih skokov v kolesarstvo, o nakupu cestnega kolesa leta 2011, potem ko je prej prodal motor, odgovarjal pa je tudi na vprašanja glede rojaka Tadeja Pogačarja in morebitnih zamer zaradi razpleta Dirke po Franciji leta 2020, kjer je po izjemnem kronometru v predzadnji etapi na koncu zmagal Pogačar.

"Mislim, da smo vsi impresionirani nad njegovimi predstavami. Kapo dol. Glede na to, da se zavedam, kaj vse je potrebno, da zmagaš eno dirko, in ko vidim, kaj vse uspeva njemu, si včasih mislim, da zagotovo nekaj delam narobe," je v smehu dejal Roglič in nato hitro pristavil: "Oziroma kar mi vsi. Ne, resno, moj poklon, ni besed, ki bi opisale, kaj počne."

Se kdaj družita, si pošiljata sporočila? "Da, da. Ne druživa se ravno, ne hodiva ravno vsak konec tedna na pivo, se pa pogosto vidiva. Sva praktično soseda in vedno se je lepo pogovarjati v maternem jeziku."

Šele prihodnje leto bo pravi začetek za ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe

Dejal je, da je s sezono, v kateri je bilo zanj veliko novega, nova ekipa, novo okolje, nova oprema in še bi lahko naštevali, kljub številnim težavam in izzivom lahko zadovoljen. Še posebej z zmago na španski Vuelti, ki je tudi njegovi ekipi ogromno pomenila.

"Šele prihodnje leto bomo začeli zares. V ekipo je prišlo kup novih ljudi in mislim, da bomo šele zdaj začeli delovati kot pravi Red Bull - BORA - hansgrohe. To je velik izziv. Lahko rečemo, da imamo vse, a najpomembnejše je, da se vsi koščki sestavljanke, ki jih imamo, povežejo med seboj. Šele takrat bomo najbolje delovali kot enota."

Poskuša živeti v trenutku, biti mož in oče

Na vprašanje, kaj počne v prostem času, ko ne spremlja govoric o prestopu Evenepoela, je Roglič ponudil nekoliko presenetljiv odgovor: "Niti nimam računalnika, zato ne spremljam dosti, kaj se dogaja na spletu. Poskušam živeti v trenutku, vmes, med kolesarstvom in dirkami, pa poskušam biti predvsem mož in oče in to je tudi največji izziv."

"Tudi če bi desetkrat zmagal Tour, se v mojem življenju ne bi dosti spremenilo"

Ali kdaj razmišlja o tem, kako bi lahko zmaga na Dirki po Franciji leta 2020 spremenila potek njegovega življenja? "Ne. Če bi leta 2020 zmagal na Touru, bi kariero že končal, tako pa sem od takrat do zdaj dosegel še ogromno zmag, ki jih sicer ne bi. Nisem sicer zmagal Toura, sem bil pa drugi, tako da zmagati Tour je dober izziv, saj bi potem imel zmage na vseh treh grand tourih, po drugi strani pa se moje življenje, tudi če bi desetkrat zmagal Tour, ne bo dosti spremenilo. Še največji izziv so zdaj vsi ti mladi fantje, ki prihajajo in so izjemno močni na kolesu, največji izziv so spremembe, ki jih moram narediti, da sem še vedno konkurenčen."

Bo v letu 2025 zmaga na Touru osrednji cilj sezone? "Ne bi ravno tako rekel, morda bo to cilj ekipe, bi pa glede na moje zadnje izkušnje s Tourom raje rekel, da se bom pripravil za Dirko po Švici, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Lepo bi se bilo pripeljati do Pariza (kjer bo cilj zadnje etape Toura), če bom že nastopil na Touru," je namignil Roglič.

