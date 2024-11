Drzne napovedi Rogličeve ekipe: Šele leta 2025 bo šlo zares

"Letos pozimi bomo zares postali Red Bull, tako glede strukture kot sredstev. Šele naslednje leto bo pravi začetek sodelovanja z Red Bullom," je v pogovoru za Velo poudaril glavni trener ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Dan Lorang in napovedal številne spremembe v sezoni 2025.

"Veliko več priložnosti bo," je prepričan, "poleg tega bo za nas delalo precej več ljudi. Kolesarji bodo imeli dodatne možnosti, da izboljšajo svojo formo, in več dostopa do infrastrukture. To je za nas lahko velika priložnost. Po zimskem delu sezone bomo še bolje pripravljeni. Imamo osnovo, na podlagi katere lahko napovemo, da se bomo lahko borili za zmagovalni oder na Dirki po Franciji. Resnično bomo pripravljeni za zmage na največjih dirkah."

Prihodnjo sezono se bo k Red Bull - BORI - hansgrohe preselil tudi Jan Tratnik. Foto: Guliverimage

V ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe prihodnje leto prihaja kar nekaj velikih imen. Ekipo bodo med drugim okrepili slovenski kolesar Jan Tratnik, Španec Oier Lazkano in brata dvojčka Mick in Tim van Dijke ter obetavni Italijan Giulio Pellizzari. To pa še ni vse. "V ekipo smo privabili tudi nekaj strokovnjakov, ki so najboljši na svojem področju, na primer Dana Bighama (specialista za aerodinamiko, ki je od leta 2022 deloval v moštvu Ineos Grenadiers, op. a.). Zdaj imamo v ekipi več ljudi, ki se bodo ukvarjali s točno določenimi področji, česar prej nismo mogli. To, kar sem včasih počel sam, je danes razdeljeno med tri ljudi," je opisal Lorang in dal vedeti, kako so se v ekipi okrepili tudi po številčni plati. "Ljudje v naši organizaciji se bodo zdaj lahko osredotočili samo na svoje primarne zadolžitve. Vse naloge je mogoče opraviti še bolje, učinkoviteje in z več informacijami," je prepričan Lorang.

Kolesarji bodo v novi sezoni imeli tudi več dostopa do sodobnega Red Bullovega centra v Salzburgu. "Skrajni čas je, da ga bolje izkoristimo," je dejal Lorang. "Imeti te zmogljivosti in dostop do Red Bullove specializacije na toliko različnih področjih … To nam odpira vrata," je optimističen glavni trener ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe.

