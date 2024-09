Prihaja človek, zaradi katerega bo Primož Roglič še hitrejši

Kolesarsko ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe bo okrepil britanski profesionalec Daniel Bigham, ki Primožu Rogliču in preostalim članom nemškega moštva ne bo pomagal na dirkah, ampak bo skrbel, da bodo še hitrejši v vožnjah na čas. Bigham je namreč specialist za aerodinamiko in je od leta 2022 deloval v moštvu Ineos Grenadiers.

Pri Grenadirjih je Daniel Bingham kot specialist za aerodinamiko dve leti skrbel za izboljšave v vožnji na čas. Največ koristi sta imela od njegovega znanja Filippo Ganna in Joshua Tarling. Tudi sam je sicer še aktiven kolesar, predvsem na dirkališčih, letos je bil tudi član britanske reprezentance na igrah v Parizu. Na cestnem kolesu je v letih 2021 in 2022 postal britanski podprvak v posamični vožnji na čas.

Z Ineosom so se razšli zaradi pomanjkanja ambicij v moštvu, je dejal 32-letni Anglež. "Jasno kot beli dan je, da bi morali stvari početi veliko bolje in to me frustrira. Bodimo iskreni, Ineos niti približno ni tam, kjer si želi biti, in tudi daleč od tam, kjer bi moral biti," je bil kritičen že pred mesecem dni.

Zdaj je našel izziv pri nemški Bori, ki ima po njegovem mnenju veliko večje ambicije. "To je orjaška priložnost zame. Nobena druga ekipa nima takšne kombinacije znanja, sposobnosti in strokovnosti na vseh ravneh. Komaj čakam, da ji pomagam to izkoristiti do popolnosti."

Welcome Dan Bigham and Jonny Wale to our new engineering unit!



More here: https://t.co/PGcftOWKxA



📸 SWPix@DanBiggles22 #redbullborahansgrohe pic.twitter.com/6ipgkzP3T7 — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) September 4, 2024

Bigham je leta 2022 na velodromu v Grenchnu v Švici postavil tudi svetovni rekord v vožnji na eno uro (55,548 kilometra) in nato italijanskemu zvezdniku Ganni pomagal, da je le dva meseca kasneje ta rekord podrl s 56,792 kilometra. Z znanjem, ki ga je pridobil na dirkališčih, bo zdaj na voljo Primožu Rogliču in njegovim kolegom pri Bori. Hkrati zaključuje tekmovalno pot in se bo stoodstotno posvetil delu specialista za aerodinamiko.

Nemci so v svoje vrste zvabili še enega britanskega strokovnjaka. Z Jonnyjem Walom si obetajo velik napredek. "Z Danom in Jonnyjem imamo absolutna strokovnjaka za kolesarstvo ter inženirstvo. V sodelovanju z našimi partnerji, kot je dobavitelj koles Specialized, in strokovnjaki za inovativne tehnologije pri Red Bullu ima naša ekipa orjaški potencial," je v sporočilu za javnost zapisal Rolf Aldag, direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe.

Preberite še: