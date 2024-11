S pomočjo Gorana Dragića zbrali skoraj milijon, vlogo botra predal Janji Garnbret

Olimpijski komite Slovenije je gostil gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja. Prireditev v Ljubljani je poteka ob deseti obletnici ustanovitve fundacijo za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij. V minulem letu so skupaj zbrali kar 885.983 evrov, samo na tokratni večerni dražbi 120.320 evrov. Nekdanji košarkar Goran Dragić, ki je razkril, da se pogovarja z Miami Heat, da bi se na nek način vrnil v košarko, je vlogo ambasadorja za botrstvo v športu predal športni plezalki Janji Garnbret.

Lansko rekordno dražbo je gostil kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je taktirko botra v športu prevzel iz rok alpske smučarke Tine Maze. Ta je predlani pomagala zbrati 135.000 evrov, Roglič je nato s partnerji prišel do 200.180 evrov. Letos je bil na vrsti Goran Dragić, kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance leta 2017. Na dražbi je zbral 120.320 evrov. "Leto 2024 si bom zapolnil za vedno. Ne le zaradi svoje poslovilne tekme, ampak tudi zaradi vloge ambasadorja dobrodelnosti. Šport nas oblikuje, predvsem pa nas združuje," je dejal Dragić. Ta je palico botra na petkovi gala prireditvi v Grand hotelu Union predal naslednici, dvakratni olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret.

"Vlogo sem brez pomisleka takoj, ko mi je bila ponujena, sprejela, počutila sem se ponosno in počaščena. Ampak obenem je mi to predstavlja velik izziv in tudi v tej vlogi sem se takoj našla ... Vedno iščem načine, kako bi se izboljšala, ne le v steni, ampak tudi v življenju. Nisem še imela težav z motivacijo," je povedala Garnbretova. Po njeni najtežji tekmi v življenju na olimpijskih igrah poleti v Parizu, kot je izpostavila, že razmišlja o naslednjih igrah v Los Angelesu 2028.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik OKS Franjo Bobinac. Foto: Aleš Fevžer "Mnogi pravijo, da s športom lahko spreminjamo življenja. Ne gre le za zmage in medalje, ampak za moč, da z zgledom navdihnemo in povežemo skupnost," je v nagovoru poudarila predsednica države Nataša Pirc Musar. "Šport nas uči vztrajnosti, poštenosti, medsebojnega spoštovanja in cenjenje vrednot, ki so temelj vsake zdrave družbe." Dodala je, da so športniki najboljši ambasador naše države. "Ponosna sem na slovenske športnike in športnice. Ponosna sem na izjemno akcijo za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij. In spoštovani Goran Dragić, ponosna, da Gogi iz Kosez nikdar ni in sem prepričana tudi ne bo prenehal biti povezovalen in srčen. Iskrena hvala vsem za vaše delo, in srečno in zmagovalno še naprej."

Poglejte utrinke z gala večera OKS z ambasadorjem Goranom Dragićem (foto: Aleš Fevžer):

Fotogalerija 1 / 16 / 16

Dragić se z Miamijem vrača v košarko

Goran Dragić s svojo spremljevalko. Foto: Aleš Fevžer Na gala večeru je Goran Dragić, ki se zadnja leta najbolj aktivno ukvarja z dobrodelnostjo, fundacijo Goran Dragić in svojima otrokoma, namignil tudi, da se kmalu vrača v košarko. Pred dnevi je bil na tekmi v Ciudad de Mexicu, kjer sta igrala ekipi Miami Heat in Washington Wizards. "Preizkusil sem se v vlogi komentatorja. Mi je bilo kar všeč. Bomo videli. Imam velike načrte, da ostanem v košarki. Pogovarjamo se z Miamijem. Ne smem še povedati vsega. Boste izvedeli v nekaj dneh."

Na dražbi kar nekaj dragocenih kosov

Dražba za dober namen. Foto: Aleš Fevžer V Dragićevem dobrodelnem katalogu za dražbo so bili dragoceni športni rekviziti, podpisani dresi in žoge ter predmeti, povezani z nepozabnimi trenutki njegove kariere v ligi NBA in na evropskih prvenstvih. Z nakupom bodo ljubitelji športa pomagali mladim talentom, ki jim bodo zbrana sredstva omogočala nadaljevanje športne kariere.

Fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij je OKS ustanovil leta 2015 na pobudo nekdanjega predsednika OKS Bogdana Gabrovca, lani pa je prvič nosila ime Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij. Skupaj smo v minulem letu za fundacijo zbrali kar 885.983 evrov.